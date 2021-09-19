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ЕР лидирует в Рязанской области после обработки 27,52 процента протоколов
ЕР лидирует в Рязанской области после обработки 27,52 процента протоколов - РИА Новости, 19.09.2021
ЕР лидирует в Рязанской области после обработки 27,52 процента протоколов
"Единая Россия" лидирует в Рязанской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 27,52% протоколов, следует из данных информационного табло в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:27
2021-09-19T23:27
2021-09-19T23:31
выборы в государственную думу
политика
рязанская область
единая россия
госдума рф
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РЯЗАНЬ, 19 сен — РИА Новости. "Единая Россия" лидирует в Рязанской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 27,52% протоколов, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.Итоги в регионе подводятся по двум округам. В округе № 157 "Единая Россия" набирает 49,29%, на втором месте КПРФ — 18,57%. В округе № 156 у "Единой России" 42,69%, у КПРФ — 22,26%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, рязанская область, единая россия, госдума рф
23:27 19.09.2021 (обновлено: 23:31 19.09.2021)
ЕР лидирует в Рязанской области после обработки 27,52 процента протоколов
В Рязанской области на выборах в Госдуму "Единая Россия" набирает 49,29 процента голосов