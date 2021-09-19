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ЕР лидирует в Рязанской области после обработки 27,52 процента протоколов

ЕР лидирует в Рязанской области после обработки 27,52 процента протоколов - РИА Новости, 19.09.2021

ЕР лидирует в Рязанской области после обработки 27,52 процента протоколов

"Единая Россия" лидирует в Рязанской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 27,52% протоколов, следует из данных информационного табло в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:27

2021-09-19T23:27

2021-09-19T23:31

выборы в государственную думу

политика

рязанская область

единая россия

госдума рф

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РЯЗАНЬ, 19 сен — РИА Новости. "Единая Россия" лидирует в Рязанской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 27,52% протоколов, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.Итоги в регионе подводятся по двум округам. В округе № 157 "Единая Россия" набирает 49,29%, на втором месте КПРФ — 18,57%. В округе № 156 у "Единой России" 42,69%, у КПРФ — 22,26%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

рязанская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, рязанская область, единая россия, госдума рф