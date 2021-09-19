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Неверов прокомментировал первые итоги выборов в Госдуму

Неверов прокомментировал первые итоги выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Неверов прокомментировал первые итоги выборов в Госдуму

Глава фракции "Единой России" в Госдуме седьмого созыва Сергей Неверов заявил, что уже по предварительным результатам выборов в парламент видно, что большинство РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:26

2021-09-19T23:26

2021-09-19T23:38

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

сергей неверов

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Глава фракции "Единой России" в Госдуме седьмого созыва Сергей Неверов заявил, что уже по предварительным результатам выборов в парламент видно, что большинство поддержало ЕР.По его словам, партии оказано высокое доверие на реализацию курса президента и "народной программы"."Здесь обновление будет порядка 50%. Придут новые депутаты, которые никогда не избирались, они придут впервые", - добавил Неверов.

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2021

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политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, сергей неверов