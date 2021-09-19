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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Магаданской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Магаданской области - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Магаданской области
Кандидат от "Единой России" Антон Басанский побеждает на выборах в Государственную думу в Магаданской области, предварительно он набрал более 53% голосов, в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:24
2021-09-19T23:24
2021-09-19T23:24
выборы в государственную думу
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МАГАДАН, 19 сен – РИА Новости, Людмила Щербакова. Кандидат от "Единой России" Антон Басанский побеждает на выборах в Государственную думу в Магаданской области, предварительно он набрал более 53% голосов, в целом за ЕР в регионе проголосовали более 49%, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков."Явка составила 43%, что выше, чем за трехдневное голосование в прошлом году, тогда она была 38%. "Единая Росси" предварительно набирает 49%, на втором месте КПРФ – 20%. Кандидат от партии власти в Госдуму Антон Басанский набрал более 53% голосов, от КПРФ Алесей Попов получил предварительно 20%. На нескольких участках в Магадане при этом большинство избирателей голосовали за КПРФ", - сказал Жуков.Он добавил, что пока не обработаны данные еще с трех участков, но значительно на результаты голосования они уже не повлияют. Серьезных нарушений на выборах не зафиксировано.
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политика, магаданская область, магадан, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Магаданской области
ЕР лидирует на выборах в Госдуму в Магаданской области с 49 процентами голосов