https://ria.ru/20210919/vybory-1750864387.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Магаданской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Магаданской области - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Магаданской области

Кандидат от "Единой России" Антон Басанский побеждает на выборах в Государственную думу в Магаданской области, предварительно он набрал более 53% голосов, в... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:24

2021-09-19T23:24

2021-09-19T23:24

выборы в государственную думу

политика

магаданская область

магадан

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750829833_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_5152497bf28e4506678bad875f2899e6.jpg

МАГАДАН, 19 сен – РИА Новости, Людмила Щербакова. Кандидат от "Единой России" Антон Басанский побеждает на выборах в Государственную думу в Магаданской области, предварительно он набрал более 53% голосов, в целом за ЕР в регионе проголосовали более 49%, сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков."Явка составила 43%, что выше, чем за трехдневное голосование в прошлом году, тогда она была 38%. "Единая Росси" предварительно набирает 49%, на втором месте КПРФ – 20%. Кандидат от партии власти в Госдуму Антон Басанский набрал более 53% голосов, от КПРФ Алесей Попов получил предварительно 20%. На нескольких участках в Магадане при этом большинство избирателей голосовали за КПРФ", - сказал Жуков.Он добавил, что пока не обработаны данные еще с трех участков, но значительно на результаты голосования они уже не повлияют. Серьезных нарушений на выборах не зафиксировано.

магаданская область

магадан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, магаданская область, магадан, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия