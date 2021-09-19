https://ria.ru/20210919/vybory-1750864263.html
Исаев из "Единой России" лидирует в Удмуртии с 32,05 процента голосов
Исаев из "Единой России" лидирует в Удмуртии с 32,05 процента голосов - РИА Новости, 19.09.2021
Исаев из "Единой России" лидирует в Удмуртии с 32,05 процента голосов
Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев лидирует на выборах депутатов ГД в Удмуртском одномандатном округе с 32,05%,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:22
2021-09-19T23:22
2021-09-19T23:22
выборы в государственную думу
политика
единая россия
госдума рф
андрей исаев
выборы в государственную думу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152519/69/1525196994_0:0:2321:1306_1920x0_80_0_0_470e741531ba7b9be89182c264fef4c2.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев лидирует на выборах депутатов ГД в Удмуртском одномандатном округе с 32,05%, следует из данных ЦИК по результатам обработки 24,19% протоколов УИК.На втором месте - кандидат от КПРФ Александр Сыров с 27,48%, на третьем - Павел Берлинский от партии "Новые люди" с 8,07%.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/69/1525196994_94:0:2134:1530_1920x0_80_0_0_32f901a75a696f53fe4f70bc97a79c34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, госдума рф, андрей исаев, выборы в государственную думу
Исаев из "Единой России" лидирует в Удмуртии с 32,05 процента голосов
Первый замруководителя "Единой России" Исаев лидирует в Удмуртии с 32,05 процента голосов