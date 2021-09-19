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Исаев из "Единой России" лидирует в Удмуртии с 32,05 процента голосов

Исаев из "Единой России" лидирует в Удмуртии с 32,05 процента голосов - РИА Новости, 19.09.2021

Исаев из "Единой России" лидирует в Удмуртии с 32,05 процента голосов

Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев лидирует на выборах депутатов ГД в Удмуртском одномандатном округе с 32,05%,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:22

2021-09-19T23:22

2021-09-19T23:22

выборы в государственную думу

политика

единая россия

госдума рф

андрей исаев

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев лидирует на выборах депутатов ГД в Удмуртском одномандатном округе с 32,05%, следует из данных ЦИК по результатам обработки 24,19% протоколов УИК.На втором месте - кандидат от КПРФ Александр Сыров с 27,48%, на третьем - Павел Берлинский от партии "Новые люди" с 8,07%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, андрей исаев, выборы в государственную думу