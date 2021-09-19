https://ria.ru/20210919/vybory-1750863033.html
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госсовета Адыгеи
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госсовета Адыгеи - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госсовета Адыгеи
Партия "Единая Россия" с 88,52% лидирует на выборах депутатов Государственного совета — Хасэ Адыгеи, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК России. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:11
2021-09-19T23:11
2021-09-19T23:40
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750830679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_410ec96a2e7fa8e4cf9a2097960bb921.jpg
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 88,52% лидирует на выборах депутатов Государственного совета — Хасэ Адыгеи, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК России.По данным Центризбиркома, после подсчета 0,75% протоколов "Единая Россия" набирает 88,52%, КПРФ — 5,00%, ЛДПР — 4,81%, "Справедливая Россия — За правду" — 0,93%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750830679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_52dca93ecf4fc92e9b0e517d92320465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, россия
23:11 19.09.2021 (обновлено: 23:40 19.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госсовета Адыгеи
"Единая Россия" с 88,52 процента голосов лидирует на выборах депутатов Госсовета Адыгеи