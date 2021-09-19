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"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госсовета Адыгеи

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госсовета Адыгеи - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госсовета Адыгеи

Партия "Единая Россия" с 88,52% лидирует на выборах депутатов Государственного совета — Хасэ Адыгеи, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК России. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T23:11

2021-09-19T23:11

2021-09-19T23:40

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 88,52% лидирует на выборах депутатов Государственного совета — Хасэ Адыгеи, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК России.По данным Центризбиркома, после подсчета 0,75% протоколов "Единая Россия" набирает 88,52%, КПРФ — 5,00%, ЛДПР — 4,81%, "Справедливая Россия — За правду" — 0,93%.Голосование на думских и иных выборах в этом году проходило с 17 по 19 сентября.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, россия