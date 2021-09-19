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"Единая Россия" лидирует на выборах Народного собрания Дагестана
"Единая Россия" лидирует на выборах Народного собрания Дагестана - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах Народного собрания Дагестана
"Единая Россия" лидирует с 80,67% на выборах депутатов Народного собрания Республики Дагестан, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T23:09
2021-09-19T23:09
2021-09-19T23:09
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 80,67% на выборах депутатов Народного собрания Республики Дагестан, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ.По данным Центризбиркома, после обработки 2,34% протоколов "Единая Россия" набирает 80,67%, КПРФ - 9,77%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,75%, ЛДПР - 0,58%, "Партия Роста" - 0,49%.
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политика, лдпр, партия роста
"Единая Россия" лидирует на выборах Народного собрания Дагестана
"Единая Россия" набирает на выборах Народного собрания Дагестана 80,67 процента голосов