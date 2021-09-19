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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Рязанской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Рязанской области - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Рязанской области
"Единая Россия" лидирует в Рязанской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 10,97% протоколов, следует из данных информационного табло в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:56
2021-09-19T22:56
2021-09-19T22:56
выборы в государственную думу
политика
рязанская область
единая россия
госдума рф
кпрф
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РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует в Рязанской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 10,97% протоколов, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.Итоги в регионе подводятся по двум округам. В округе №157 "Единая Россия" набирает 49,64%, на втором месте КПРФ - 17,96%. В округе №156 у "Единой России" 40,40%, у КПРФ - 23,11%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, рязанская область, единая россия, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Рязанской области
"Единая Россия" набирает 49,64 процентов голосов на выборах в Госдуму в Рязанской области