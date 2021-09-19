Собянин оценил первые результаты выборов в Госдуму

"Сегодня закончились выборы в парламент, важнейшие выборы, которые определят судьбу нашего города, судьбу нашей страны, ее стратегию развития, ее суверенитет, ее экономику, социальную защиту граждан", — сказал Собянин, выступая в штабе "Единой России".