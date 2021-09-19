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Собянин оценил первые результаты выборов в Госдуму
Собянин оценил первые результаты выборов в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Собянин оценил первые результаты выборов в Госдуму
Прошедшие выборы в Госдуму определят судьбу страны, ее стратегию развития, суверенитет, экономику, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:49
2021-09-19T22:49
2021-09-19T23:14
выборы в государственную думу
политика
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россия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Прошедшие выборы в Госдуму определят судьбу страны, ее стратегию развития, суверенитет, экономику, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
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политика, единая россия, москва, сергей собянин, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
22:49 19.09.2021 (обновлено: 23:14 19.09.2021)
Собянин оценил первые результаты выборов в Госдуму
Мэр Москвы Собянин: прошедшие выборы в Госдуму определят судьбу страны