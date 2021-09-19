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На выборах в Заксобрание Вологодской области лидирует "Единая Россия"
На выборах в Заксобрание Вологодской области лидирует "Единая Россия" - РИА Новости, 19.09.2021
На выборах в Заксобрание Вологодской области лидирует "Единая Россия"
"Единая Россия" с 45,59% лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Вологодской области, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ после... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:37
2021-09-19T22:37
2021-09-19T22:38
выборы в государственную думу
политика
вологодская область
единая россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" с 45,59% лидирует на выборах депутатов законодательного собрания Вологодской области, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ после подсчета 0,10%.По данным центризбиркома, после обработки 0,10% "Единая Россия" набирает 45,59%, КПРФ - 22,06%, "Справедливая Россия - За правду" - 13,24%, ЛДПР - 10,29%, "Партия пенсионеров" - 5,88%, "Яблоко" - 2,94%.
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политика, вологодская область, единая россия
22:37 19.09.2021 (обновлено: 22:38 19.09.2021)
На выборах в Заксобрание Вологодской области лидирует "Единая Россия"
В Заксобрание Вологодской области "Единая Россия" набирает 45,59 процента голосов