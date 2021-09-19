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"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Курской областной думы
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Курской областной думы - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Курской областной думы
"Единая Россия" с 50,19% лидирует на выборах депутатов Курской областной думы, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 0,77%. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:34
2021-09-19T22:34
2021-09-19T22:34
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" с 50,19% лидирует на выборах депутатов Курской областной думы, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 0,77%.По данным центризбиркома, после обработки 0,77% протоколов "Единая Россия" набирает 50,19%, КПРФ - 15,72%, ЛДПР - 13,05%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,11%, "Партия пенсионеров" - 6,59%, "Новые люди" - 4,69%.
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"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Курской областной думы
"Единая Россия" набирает 50,19 процента голосов на выборах депутатов Курской облдумы