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"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Курской областной думы

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Курской областной думы - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Курской областной думы

"Единая Россия" с 50,19% лидирует на выборах депутатов Курской областной думы, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 0,77%. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:34

2021-09-19T22:34

2021-09-19T22:34

выборы в государственную думу

политика

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выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" с 50,19% лидирует на выборах депутатов Курской областной думы, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ после подсчета 0,77%.По данным центризбиркома, после обработки 0,77% протоколов "Единая Россия" набирает 50,19%, КПРФ - 15,72%, ЛДПР - 13,05%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,11%, "Партия пенсионеров" - 6,59%, "Новые люди" - 4,69%.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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