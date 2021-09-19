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"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Алтайского края
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Алтайского края - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Алтайского края
"Единая Россия" набирает на выборах в Алтайское краевое законодательное собрание 34,62% голосов после обработки 22,92% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:29
2021-09-19T22:29
2021-09-19T22:29
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россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Единая Россия" набирает на выборах в Алтайское краевое законодательное собрание 34,62% голосов после обработки 22,92% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.По данным ЦИК, на выборах депутатов Алтайского краевого законодательного собрания обработано 22,92% протоколов.ЕР набирает 34,62% голосов. На втором месте КПРФ с 23,78% голосов, на третьем - "Справедливая Россия - За правду" (13,74%).
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политика, алтайский край, единая россия, цик рф, выборы в государственную думу, россия
"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Алтайского края
"Единая Россия" набирает на выборах в заксобрание Алтайского края 34,62 процента голосов