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"Единая Россия" лидирует на выборах думы Чукотки
"Единая Россия" лидирует на выборах думы Чукотки - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах думы Чукотки
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов думы Чукотского автономного округа с 43,32%, ЛДПР - вторая с 22,50%, свидетельствуют первые данные онлайн-табло... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:28
2021-09-19T22:28
2021-09-19T22:28
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов думы Чукотского автономного округа с 43,32%, ЛДПР - вторая с 22,50%, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ после обработки 6,27%.По данным центризбиркома, после подсчета 6,27% протоколов "Единая Россия" набирает 43,32%, ЛДПР - 22,50%, КПРФ - 16,94%, "Справедливая Россия - За правду" - 13,02%.
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политика, лдпр, цик рф, чукотский автономный округ
"Единая Россия" лидирует на выборах думы Чукотки
Партия "Единая Россия" набирает 43,32 процента голосов на выборах думы Чукотки