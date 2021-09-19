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"Единая Россия" лидирует на выборах думы Чукотки

"Единая Россия" лидирует на выборах думы Чукотки - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах думы Чукотки

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов думы Чукотского автономного округа с 43,32%, ЛДПР - вторая с 22,50%, свидетельствуют первые данные онлайн-табло... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:28

2021-09-19T22:28

2021-09-19T22:28

выборы в государственную думу

политика

лдпр

цик рф

чукотский автономный округ

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов думы Чукотского автономного округа с 43,32%, ЛДПР - вторая с 22,50%, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ после обработки 6,27%.По данным центризбиркома, после подсчета 6,27% протоколов "Единая Россия" набирает 43,32%, ЛДПР - 22,50%, КПРФ - 16,94%, "Справедливая Россия - За правду" - 13,02%.

чукотский автономный округ

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, лдпр, цик рф, чукотский автономный округ