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После обработки 15 процентов протоколов на выборах в Госдуму лидирует ЕР

После обработки 15 процентов протоколов на выборах в Госдуму лидирует ЕР - РИА Новости, 19.09.2021

После обработки 15 процентов протоколов на выборах в Госдуму лидирует ЕР

После обработки 15% протоколов на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия" с 41,19% голосов, следует из данных в информцентре ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:17

2021-09-19T22:17

2021-09-19T22:22

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. После обработки 15% протоколов на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия" с 41,19% голосов, следует из данных в информцентре ЦИК.КПРФ набирает 23,90%, ЛДПР — 9,07%, "Новые люди" — 7,32%.Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеро

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единая россия, политика, выборы, госдума рф, выборы в государственную думу, россия