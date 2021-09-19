На выборах Заксобрания Нижегородской области лидирует "Единая Россия"

ЕР лидирует на выборах Заксобрания Нижегородской области с 49,46 процента голосов
В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.
В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.
Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.
Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.
В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.
В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.
Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.
Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.
В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.
В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.
В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.
В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.
Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.
Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.
Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.
Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.
Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.
Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.
Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.
Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.
В России продолжается трехдневное голосование на выборах в Государственную думу. Одновременно с ним проходят региональные и муниципальные выборы.
Явка к 10:00 мск составила 35,69%. Максимальные показатели отметили в Тыве — 67,27%, Кабардино-Балкарии — 69,18% и Чечне — 76,15%.
В Пензенской области воспользовались правом голоса 39,68% избирателей, в Белгородской области— 38,93%, Тульской области— 37,25%, Хабаровском крае— 35,07%. На выборах губернаторов Ульяновской и Тверской областей пока проголосовали 27,15% и 24,32%.
Явка среди проголосовавших онлайн в Москве с утра достигла 90%. Таким путем выбор сделали более 1,8 миллиона человек из 2,014 миллиона зарегистрированных.
В некоторых регионах голосование уже завершилось: к 13:00 мск закрылись избирательные участки на Камчатке, Чукотке, Сахалине, в Магадане и Хабаровском крае.
В Общественной палате заявили, что серьезных нарушений на проходящих выборах пока не зафиксировали.
Избирательные участки открыты и в других странах. Так, более двух тысяч человек проголосовали в Киргизии за первые четыре часа. С утра к диппредставительству в Бишкеке выстроились очереди. Всем избирателям выдают медицинские маски и обрабатывают руки антисептиком.
Единственный избирательный участок в Кишиневе, столице Молдавии, открылся в восемь утра по местному времени, но первые избиратели решили прийти заранее.
Проживающие в Пекине россияне тоже активно голосуют на выборах в Госдуму. Несмотря на связанные с пандемией обстоятельства, на участок в посольстве с утра пришло достаточно много людей. Свой голос на выборах уже отдал и посол Андрей Денисов.
Первые данные по результатам голосования появятся после девяти вечера по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области.