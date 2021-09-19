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"Единая Россия" лидирует на выборах Заксобрания Омской области
"Единая Россия" лидирует на выборах Заксобрания Омской области - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах Заксобрания Омской области
"Единая Россия" лидирует на выборах Законодательного собрания Омской области с 34,66%, КПРФ - вторая с 21,10% , свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:10
2021-09-19T22:10
2021-09-19T22:15
политика
омская область
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах Законодательного собрания Омской области с 34,66%, КПРФ - вторая с 21,10% , свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ после подсчета 23,42%.По данным центризбиркома, после обработки 23,42% протоколов "Единая Россия" набирает 34,66%, КПРФ - 21,10%, "Коммунисты России" - 11,72%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,55%, ЛДПР - 7,67%, "Новые люди" - 7,26%, "Партия пенсионеров" - 4,90%.
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политика, омская область, единая россия, цик рф, россия
22:10 19.09.2021 (обновлено: 22:15 19.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах Заксобрания Омской области
ЕР набирает на выборах Законодательного собрания Омской области 34,66 процента голосов