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"Единая Россия" лидирует на выборах Заксобрания Омской области

"Единая Россия" лидирует на выборах Заксобрания Омской области - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах Заксобрания Омской области

"Единая Россия" лидирует на выборах Законодательного собрания Омской области с 34,66%, КПРФ - вторая с 21,10% , свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:10

2021-09-19T22:10

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политика

омская область

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах Законодательного собрания Омской области с 34,66%, КПРФ - вторая с 21,10% , свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ после подсчета 23,42%.По данным центризбиркома, после обработки 23,42% протоколов "Единая Россия" набирает 34,66%, КПРФ - 21,10%, "Коммунисты России" - 11,72%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,55%, ЛДПР - 7,67%, "Новые люди" - 7,26%, "Партия пенсионеров" - 4,90%.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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