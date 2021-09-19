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В Орловской области лидирует "Единая Россия" с 28,35 процента голосов

В Орловской области лидирует "Единая Россия" с 28,35 процента голосов - РИА Новости, 19.09.2021

В Орловской области лидирует "Единая Россия" с 28,35 процента голосов

"Единая Россия" лидирует на выборах в Орловский областной совет народных депутатов с 28,35% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 0,28%... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:10

2021-09-19T22:10

2021-09-19T22:10

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политика

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Орловский областной совет народных депутатов с 28,35% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 0,28% протоколов.По данным ЦИК, на выборах депутатов Орловского областного совета народных депутатов обработано 0,28% протоколов.ЕР набирает 28,35% голосов. На втором месте КПРФ с 21,26% голосов, на третьем - ЛДПР (17,32%).

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, лдпр, выборы в государственную думу, россия