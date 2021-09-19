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Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области
Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области - РИА Новости, 19.09.2021
Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 91,89% голосов по итогам обработки 0,08%... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T22:06
2021-09-19T22:06
2021-09-19T22:11
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белгородская область
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 91,89% голосов по итогам обработки 0,08% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК по итогам обработки 0,08% протоколов Евгений Дремов (ЛДПР) набирает 3,38% голосов избирателей, Кирилл Скачко (КПРФ) - 2,7%, Владимир Абельмазов ("Партия пенсионеров") - 1,35%, Юрий Осетров ("Справедливая Россия - За правду") - 0,68%.Гладков является временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области с 18 ноября 2020 года.
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политика, белгородская область, цик рф
22:06 19.09.2021 (обновлено: 22:11 19.09.2021)
Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области
Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 91,89 процента голосов