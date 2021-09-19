https://ria.ru/20210919/vybory-1750855058.html

Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области

Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области - РИА Новости, 19.09.2021

Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 91,89% голосов по итогам обработки 0,08%... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:06

2021-09-19T22:06

2021-09-19T22:11

выборы в государственную думу

политика

белгородская область

цик рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750847941_0:0:3535:1988_1920x0_80_0_0_6bc307cf9744fc36122c849ac7b75fd9.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков ("Единая Россия") лидирует на выборах главы региона с 91,89% голосов по итогам обработки 0,08% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК по итогам обработки 0,08% протоколов Евгений Дремов (ЛДПР) набирает 3,38% голосов избирателей, Кирилл Скачко (КПРФ) - 2,7%, Владимир Абельмазов ("Партия пенсионеров") - 1,35%, Юрий Осетров ("Справедливая Россия - За правду") - 0,68%.Гладков является временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области с 18 ноября 2020 года.

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белгородская область, цик рф