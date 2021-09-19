https://ria.ru/20210919/vybory-1750854635.html

В Севастополе итоговая явка на выборах составила 42 процента

В Севастополе итоговая явка на выборах составила 42 процента - РИА Новости, 19.09.2021

В Севастополе итоговая явка на выборах составила 42 процента

Участие в выборах в Севастополе по итогам трех дней голосования, по предварительным данным, приняли более 134 тысяч избирателей (42%), сказал журналистам... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T22:02

2021-09-19T22:02

2021-09-19T22:02

выборы в государственную думу

политика

севастополь

госдума рф

михаил развожаев

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Участие в выборах в Севастополе по итогам трех дней голосования, по предварительным данным, приняли более 134 тысяч избирателей (42%), сказал журналистам губернатор региона Михаил Развожаев.Всего в Севастополе в списки для голосования на выборах внесено 316 тысяч 485 избирателей, сообщили ранее в избиркоме Севастополя."Всего по предварительным данным чуть более 134 тысяч севастопольцев, это очень хорошие цифры. Это значит, что однозначно выборы будут легитимными", - сказал Развожаев.В городе для думских выборов сформирован один округ, на выборы депутатов Госдумы России допущено семь кандидатов, одновременно в Севастополе проходят довыборы в заксобрание и муниципальные органы власти. В списки участников дистанционного электронного голосования были включены 20 тысяч 772 избирателя (6,36 % от числа избирателей).

https://ria.ru/20210919/zyuganov-1750850681.html

севастополь

россия

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политика, севастополь, госдума рф, михаил развожаев, россия