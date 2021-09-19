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"Единая Россия" лидирует на выборах в Новгородскую областную думу
"Единая Россия" лидирует на выборах в Новгородскую областную думу - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Новгородскую областную думу
"Единая Россия" лидирует на выборах в Новгородскую областную думу с 41,18% голосов после обработки 0,19% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:58
2021-09-19T21:58
2021-09-19T22:06
выборы в государственную думу
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новгородская областная дума
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выборы в государственную думу
россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Новгородскую областную думу с 41,18% голосов после обработки 0,19% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.По данным ЦИК, на выборах депутатов Новгородской областной думы обработано 0,19% протоколов.ЕР набирает 41,18% голосов. КПРФ и "Справедливая Россия - За правду" набирают по 23,53% голосов. "Партия пенсионеров" и партия "Новые люди" набирают по 5,88% голосов.
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политика, выборы, новгородская областная дума, единая россия, выборы в государственную думу, россия
21:58 19.09.2021 (обновлено: 22:06 19.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Новгородскую областную думу
"Единая Россия" набирает на выборах в Новгородскую областную думу 41,18 процента голосов