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"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края
"Единая Россия" лидирует с 33,39% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Камчатского края, КПРФ с 23,20% - вторая, свидетельствуют первые данные РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:54
2021-09-19T21:54
2021-09-19T21:54
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 33,39% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Камчатского края, КПРФ с 23,20% - вторая, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ после подсчета 44,48%.По данным Центризбиркома, после обработки 44,48% протоколов "Единая Россия" набирает 33,39%, КПРФ - 23,20%, ЛДПР - 11,94%, "Новые люди" - 10,45%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,97%, "Партия пенсионеров" - 5,51%, "Коммунисты России" - 2,64%.
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политика, камчатский край, лдпр, коммунисты россии
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Законодательного собрания Камчатского края