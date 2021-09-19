https://ria.ru/20210919/vybory-1750853301.html

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Заксобрания Камчатского края

"Единая Россия" лидирует с 33,39% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Камчатского края, КПРФ с 23,20% - вторая, свидетельствуют первые данные РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:54

2021-09-19T21:54

2021-09-19T21:54

выборы в государственную думу

политика

камчатский край

лдпр

коммунисты россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750852312_0:286:3072:2014_1920x0_80_0_0_a0f05e784046c4979c7d2c3ec77ba443.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 33,39% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Камчатского края, КПРФ с 23,20% - вторая, свидетельствуют первые данные онлайн-табло ЦИК РФ после подсчета 44,48%.По данным Центризбиркома, после обработки 44,48% протоколов "Единая Россия" набирает 33,39%, КПРФ - 23,20%, ЛДПР - 11,94%, "Новые люди" - 10,45%, "Справедливая Россия - За правду" - 8,97%, "Партия пенсионеров" - 5,51%, "Коммунисты России" - 2,64%.

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, камчатский край, лдпр, коммунисты россии