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"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Думы в Астраханской области
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Думы в Астраханской области - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Думы в Астраханской области
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Думы Астраханской области с 45,75% голосов после обработки 0,85% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:37
2021-09-19T21:37
2021-09-19T21:41
выборы в государственную думу
политика
астраханская область
единая россия
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россия
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Думы Астраханской области с 45,75% голосов после обработки 0,85% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.На втором месте после обработки 0,85% протоколов КПРФ с 15,62% голосов, на третьем - ЛДПР (12,66%). Четвертое место занимает партия "Справедливая Россия - За правду" с 11,07% голосов.
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политика, астраханская область, единая россия, цик рф, выборы в государственную думу, россия
21:37 19.09.2021 (обновлено: 21:41 19.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Думы в Астраханской области
ЕР лидирует на выборах депутатов Думы Астраханской области с 45,75 процента голосов