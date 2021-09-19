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"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Думы в Астраханской области

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Думы в Астраханской области - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Думы в Астраханской области

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Думы Астраханской области с 45,75% голосов после обработки 0,85% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:37

2021-09-19T21:37

2021-09-19T21:41

выборы в государственную думу

политика

астраханская область

единая россия

цик рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Думы Астраханской области с 45,75% голосов после обработки 0,85% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.На втором месте после обработки 0,85% протоколов КПРФ с 15,62% голосов, на третьем - ЛДПР (12,66%). Четвертое место занимает партия "Справедливая Россия - За правду" с 11,07% голосов.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, астраханская область, единая россия, цик рф, выборы в государственную думу, россия