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"Единая Россия" лидирует на выборах в Самарскую губернскую думу

"Единая Россия" лидирует на выборах в Самарскую губернскую думу - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Самарскую губернскую думу

"Единая Россия" лидирует на выборах в Самарскую губернскую думу с 48,62% голосов после обработки 0,83% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:32

2021-09-19T21:32

2021-09-19T21:38

выборы в государственную думу

политика

самарская губернская дума

единая россия

лдпр

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Самарскую губернскую думу с 48,62% голосов после обработки 0,83% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.По данным ЦИК, на выборах депутатов Самарской губернской думы обработано 0,83% протоколов. ЕР лидирует с 48,62%.На втором месте КПРФ с 19,73%, на третьем - ЛДПР (6,04%).

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, самарская губернская дума, единая россия, лдпр