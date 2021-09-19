https://ria.ru/20210919/vybory-1750849998.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в Самарскую губернскую думу
"Единая Россия" лидирует на выборах в Самарскую губернскую думу - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Самарскую губернскую думу
"Единая Россия" лидирует на выборах в Самарскую губернскую думу с 48,62% голосов после обработки 0,83% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:32
2021-09-19T21:32
2021-09-19T21:38
выборы в государственную думу
политика
самарская губернская дума
единая россия
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750825917_0:104:3271:1944_1920x0_80_0_0_e0a2cdfdc32ec781d17c3eb5e323a37f.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Самарскую губернскую думу с 48,62% голосов после обработки 0,83% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.По данным ЦИК, на выборах депутатов Самарской губернской думы обработано 0,83% протоколов. ЕР лидирует с 48,62%.На втором месте КПРФ с 19,73%, на третьем - ЛДПР (6,04%).
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750825917_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_13571d8c9d6e1770d0497db353b22528.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, самарская губернская дума, единая россия, лдпр
21:32 19.09.2021 (обновлено: 21:38 19.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Самарскую губернскую думу
"Единая Россия" лидирует на выборах в Самарскую губернскую думу с 48,62 процента голосов