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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750848763.html
"Единая Россия" лидирует в Краснодарском крае с 31 процентом голосов
"Единая Россия" лидирует в Краснодарском крае с 31 процентом голосов - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" лидирует в Краснодарском крае с 31 процентом голосов
Политическая партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Красноярского края с 31% после подсчета порядка 25% голосов, сообщил... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:23
2021-09-19T21:30
выборы в государственную думу
политика
красноярский край
единая россия
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КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Политическая партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Красноярского края с 31% после подсчета порядка 25% голосов, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Алексей Подушкин."Обработано порядка 25% голосов избирателей. Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 31%, политическая партия Коммунистическая партия РФ – 20%, ЛДПР – 15%, "Новые люди" - 8%, "Справедливая Россия - за правду" - 6,6%, "Зеленые" - 6,3%, "Партия пенсионеров" – 4,2%, "Коммунисты России" – 2,64%, "Родина" – 1,44", - сказал Подушкин.В Красноярском крае выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более двух миллионов избирателей.
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политика, красноярский край, единая россия
21:23 19.09.2021 (обновлено: 21:30 19.09.2021)
 
"Единая Россия" лидирует в Краснодарском крае с 31 процентом голосов

В Краснодарском крае лидирует политическая партия "Единая Россия" с 31 процентом голосов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодсчет голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске
Подсчет голосов после закрытия избирательного участка №1986 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Политическая партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Красноярского края с 31% после подсчета порядка 25% голосов, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Алексей Подушкин.
"Обработано порядка 25% голосов избирателей. Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 31%, политическая партия Коммунистическая партия РФ – 20%, ЛДПР – 15%, "Новые люди" - 8%, "Справедливая Россия - за правду" - 6,6%, "Зеленые" - 6,3%, "Партия пенсионеров" – 4,2%, "Коммунисты России" – 2,64%, "Родина" – 1,44", - сказал Подушкин.
В Красноярском крае выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более двух миллионов избирателей.
 
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