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"Единая Россия" лидирует в Краснодарском крае с 31 процентом голосов

"Единая Россия" лидирует в Краснодарском крае с 31 процентом голосов - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" лидирует в Краснодарском крае с 31 процентом голосов

Политическая партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Красноярского края с 31% после подсчета порядка 25% голосов, сообщил... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:23

2021-09-19T21:23

2021-09-19T21:30

выборы в государственную думу

политика

красноярский край

единая россия

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КРАСНОЯРСК, 20 сен - РИА Новости. Политическая партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Законодательное собрание Красноярского края с 31% после подсчета порядка 25% голосов, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Алексей Подушкин."Обработано порядка 25% голосов избирателей. Всероссийская политическая партия "Единая Россия" - 31%, политическая партия Коммунистическая партия РФ – 20%, ЛДПР – 15%, "Новые люди" - 8%, "Справедливая Россия - за правду" - 6,6%, "Зеленые" - 6,3%, "Партия пенсионеров" – 4,2%, "Коммунисты России" – 2,64%, "Родина" – 1,44", - сказал Подушкин.В Красноярском крае выбирали депутатов Государственной Думы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания края четвёртого созыва. Также на территории региона проходит 40 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Всего в регионе более двух миллионов избирателей.

красноярский край

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политика, красноярский край, единая россия