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После обработки десяти процентов голосов на выборах в Госдуму лидирует ЕР
После обработки десяти процентов голосов на выборах в Госдуму лидирует ЕР - РИА Новости, 19.09.2021
После обработки десяти процентов голосов на выборах в Госдуму лидирует ЕР
После обработки 10,13% протоколов на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия" с 38,81% голосов, следует из данных в информцентре ЦИК. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:17
2021-09-19T21:17
2021-09-19T21:36
политика
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. После обработки 10,13% протоколов на выборах в Госдуму лидирует "Единая Россия" с 38,81% голосов, следует из данных в информцентре ЦИК.КПРФ набирает 24,95% (804 402 голоса), ЛДПР — 9,58% (308 809 голосов), "Новые люди" — 7,83% (252 511 голосов), "Справедливая Россия — За правду" — 6,76% (217 896 голосов).Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу
21:17 19.09.2021 (обновлено: 21:36 19.09.2021)
После обработки десяти процентов голосов на выборах в Госдуму лидирует ЕР
На выборах в Госдуму лидирует ЕР после обработки десяти процентов голосов