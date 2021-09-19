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"Единая Россия" набирает 36,04 процента голосов в парламенте Приамурья

"Единая Россия" набирает 36,04 процента голосов в парламенте Приамурья - РИА Новости, 19.09.2021

"Единая Россия" набирает 36,04 процента голосов в парламенте Приамурья

Партия "Единая Россия" набирает 36,04% на выборах в Законодательное собрание Амурской области после обработки 25,07% протоколов участковых избирательных... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:14

2021-09-19T21:14

2021-09-19T21:20

политика

единая россия

выборы в государственную думу

амурская область

лдпр

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 36,04% на выборах в Законодательное собрание Амурской области после обработки 25,07% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных местного избиркома.У КПРФ – 19,52% голосов, у ЛДПР – 14,34%.Явка на выборы в Заксобрание Амурской области за два часа до закрытия участков (12.00 мск) составила 38,25%.Согласно изменениям, внесенным в Устав Амурской области в январе, число депутатских кресел в парламенте региона сокращено с 36 до 27. Девять депутатов будут избраны по единому избирательному округу и 18 – по одномандатным избирательным округам.

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, амурская область, лдпр