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"Единая Россия" набирает 36,04 процента голосов в парламенте Приамурья
"Единая Россия" набирает 36,04 процента голосов в парламенте Приамурья - РИА Новости, 19.09.2021
"Единая Россия" набирает 36,04 процента голосов в парламенте Приамурья
Партия "Единая Россия" набирает 36,04% на выборах в Законодательное собрание Амурской области после обработки 25,07% протоколов участковых избирательных... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:14
2021-09-19T21:14
2021-09-19T21:20
политика
единая россия
выборы в государственную думу
амурская область
лдпр
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает 36,04% на выборах в Законодательное собрание Амурской области после обработки 25,07% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных местного избиркома.У КПРФ – 19,52% голосов, у ЛДПР – 14,34%.Явка на выборы в Заксобрание Амурской области за два часа до закрытия участков (12.00 мск) составила 38,25%.Согласно изменениям, внесенным в Устав Амурской области в январе, число депутатских кресел в парламенте региона сокращено с 36 до 27. Девять депутатов будут избраны по единому избирательному округу и 18 – по одномандатным избирательным округам.
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политика, единая россия, амурская область, лдпр
21:14 19.09.2021 (обновлено: 21:20 19.09.2021)
"Единая Россия" набирает 36,04 процента голосов в парламенте Приамурья
"Единая Россия" набирает 36,04 процента голосов в парламенте Приамурья