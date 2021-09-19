https://ria.ru/20210919/vybory-1750846096.html

Появились первые данные ЦИК

Появились первые данные ЦИК - РИА Новости, 19.09.2021

Появились первые данные ЦИК

После обработки 9,08% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в Госдуму "Единая Россия" набирает 38,75%, следует из данных в информцентре... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:05

2021-09-19T21:05

2021-09-19T21:53

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. После обработки 9,08% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в Госдуму "Единая Россия" набирает 38,75%, следует из данных в информцентре ЦИК.Согласно первым результатам, КПРФ получает 25,05%, ЛДПР — 9,6%, "Новые люди" — 7,88%, "Справедливая Россия — За правду" — 6,64%.Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, политика, госдума рф, лдпр