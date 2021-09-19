21:05 19.09.2021 (обновлено: 21:53 19.09.2021)
Появились первые данные ЦИК
Появились первые данные ЦИК
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкраны со статистикой явки избирателей в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве в Единый день голосования в субъектах Российской Федерации
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. После обработки 9,08% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах в Госдуму "Единая Россия" набирает 38,75%, следует из данных в информцентре ЦИК.
Согласно первым результатам, КПРФ получает 25,05%, ЛДПР — 9,6%, "Новые люди" — 7,88%, "Справедливая Россия — За правду" — 6,64%.
Согласно первым результатам, КПРФ получает 25,05%, ЛДПР — 9,6%, "Новые люди" — 7,88%, "Справедливая Россия — За правду" — 6,64%.
Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.
Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.