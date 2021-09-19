https://ria.ru/20210919/vybory-1750845604.html

Экзит-полл: в Госдуму проходят четыре партии

Экзит-полл: в Госдуму проходят четыре партии - РИА Новости, 19.09.2021

Экзит-полл: в Госдуму проходят четыре партии

В Госдуму проходят четыре партии: "Единая Россия" (первое место с 45,2%), КПРФ (21%), ЛДПР (8,7%), "Справедливая Россия"(7,9%), следует из экзит-полла ИНСОМАР. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T21:00

2021-09-19T21:00

2021-09-19T21:11

политика

госдума рф

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Госдуму проходят четыре партии: "Единая Россия" (первое место с 45,2%), КПРФ (21%), ЛДПР (8,7%), "Справедливая Россия"(7,9%), следует из экзит-полла ИНСОМАР.Респондентам задавали вопрос: "За какую партию на выборах в Государственную думу вы проголосовали?". Опрос проходил на планшетах с использованием электронных анкет, данные обрабатывались в режиме реального времени."Единая Россия" — 45,2% голосов, КПРФ — 21,0%, ЛДПР — 8,7%, СР — 7,9%", — следует из экзит-полла.Для опроса были отобраны 1455 избирательных участков в 825 населенных пунктах, в соответствии с административно-территориальным делением регионов и распределением численности зарегистрированных избирателей для обеспечения репрезентативности данных.Опрос проводился по выходе проголосовавших избирателей с участков с 8:00 до 20:00 местного времени в течение всех трех дней выборов. Шаг опроса составил от одного до трех человек — в зависимости от численности избирателей на участке. Всего с 17 по 19 сентября в опросе приняли участие 438 218 человек.

https://ria.ru/20210919/onlayn-golosovanie-1750844732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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