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Экзит-полл: в Госдуму проходят четыре партии
Экзит-полл: в Госдуму проходят четыре партии - РИА Новости, 19.09.2021
Экзит-полл: в Госдуму проходят четыре партии
В Госдуму проходят четыре партии: "Единая Россия" (первое место с 45,2%), КПРФ (21%), ЛДПР (8,7%), "Справедливая Россия"(7,9%), следует из экзит-полла ИНСОМАР. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T21:00
2021-09-19T21:11
политика
госдума рф
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Госдуму проходят четыре партии: "Единая Россия" (первое место с 45,2%), КПРФ (21%), ЛДПР (8,7%), "Справедливая Россия"(7,9%), следует из экзит-полла ИНСОМАР.Респондентам задавали вопрос: "За какую партию на выборах в Государственную думу вы проголосовали?". Опрос проходил на планшетах с использованием электронных анкет, данные обрабатывались в режиме реального времени."Единая Россия" — 45,2% голосов, КПРФ — 21,0%, ЛДПР — 8,7%, СР — 7,9%", — следует из экзит-полла.Для опроса были отобраны 1455 избирательных участков в 825 населенных пунктах, в соответствии с административно-территориальным делением регионов и распределением численности зарегистрированных избирателей для обеспечения репрезентативности данных.Опрос проводился по выходе проголосовавших избирателей с участков с 8:00 до 20:00 местного времени в течение всех трех дней выборов. Шаг опроса составил от одного до трех человек — в зависимости от численности избирателей на участке. Всего с 17 по 19 сентября в опросе приняли участие 438 218 человек.
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политика, госдума рф
21:00 19.09.2021 (обновлено: 21:11 19.09.2021)
 
Экзит-полл: в Госдуму проходят четыре партии

Экзит-полл ИНСОМАР: Госдуму проходят четыре партии после завершения выборов депутатов

© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Госдуму проходят четыре партии: "Единая Россия" (первое место с 45,2%), КПРФ (21%), ЛДПР (8,7%), "Справедливая Россия"(7,9%), следует из экзит-полла ИНСОМАР.
Респондентам задавали вопрос: "За какую партию на выборах в Государственную думу вы проголосовали?". Опрос проходил на планшетах с использованием электронных анкет, данные обрабатывались в режиме реального времени.
"Единая Россия" — 45,2% голосов, КПРФ — 21,0%, ЛДПР — 8,7%, СР — 7,9%", — следует из экзит-полла.
Для опроса были отобраны 1455 избирательных участков в 825 населенных пунктах, в соответствии с административно-территориальным делением регионов и распределением численности зарегистрированных избирателей для обеспечения репрезентативности данных.
Опрос проводился по выходе проголосовавших избирателей с участков с 8:00 до 20:00 местного времени в течение всех трех дней выборов. Шаг опроса составил от одного до трех человек — в зависимости от численности избирателей на участке. Всего с 17 по 19 сентября в опросе приняли участие 438 218 человек.
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