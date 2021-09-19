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Глава Минцифры Шадаев оценил онлайн-голосование на выборах в Госдуму
Глава Минцифры Шадаев оценил онлайн-голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
Глава Минцифры Шадаев оценил онлайн-голосование на выборах в Госдуму
Технических проблем при проведении электронного голосования, регистрация на которое проводилась через портал "Госуслуги" в 6 регионах РФ, кроме Москвы, не было, РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:56
2021-09-19T20:56
2021-09-19T20:56
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Технических проблем при проведении электронного голосования, регистрация на которое проводилась через портал "Госуслуги" в 6 регионах РФ, кроме Москвы, не было, хотя атаки на систему проводились ежедневно, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."С точки зрения устойчивости, я считаю, что мы прошли достойно. Проблем технических не было. Те DDoS-атаки, которые были, значимого эффекта не оказали, хотя тренировали нас ежедневно", - сказал он на заседании в ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, максут шадаев, россия
Глава Минцифры Шадаев оценил онлайн-голосование на выборах в Госдуму
Глава Минцифры Шадаев: в 6 регионах не выявлено технических проблем при онлайн-голосовании