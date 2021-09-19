https://ria.ru/20210919/vybory-1750844606.html

Глава Минцифры Шадаев оценил онлайн-голосование на выборах в Госдуму

Глава Минцифры Шадаев оценил онлайн-голосование на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

Глава Минцифры Шадаев оценил онлайн-голосование на выборах в Госдуму

Технических проблем при проведении электронного голосования, регистрация на которое проводилась через портал "Госуслуги" в 6 регионах РФ, кроме Москвы, не было, РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:56

2021-09-19T20:56

2021-09-19T20:56

выборы в государственную думу

политика

севастополь

москва

госдума рф

максут шадаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1571992364_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_19f7eed765d1b43e8873f7e45206c68d.jpg

МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Технических проблем при проведении электронного голосования, регистрация на которое проводилась через портал "Госуслуги" в 6 регионах РФ, кроме Москвы, не было, хотя атаки на систему проводились ежедневно, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."С точки зрения устойчивости, я считаю, что мы прошли достойно. Проблем технических не было. Те DDoS-атаки, которые были, значимого эффекта не оказали, хотя тренировали нас ежедневно", - сказал он на заседании в ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября. Одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проводится в Москве, а также в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

севастополь

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, москва, госдума рф, максут шадаев, россия