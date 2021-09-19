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В Ярославской области явка онлайн-голосования составила 94,47 процента
В Ярославской области явка онлайн-голосования составила 94,47 процента - РИА Новости, 19.09.2021
В Ярославской области явка онлайн-голосования составила 94,47 процента
Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Ростовской области приняли практически 95% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК России. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:37
2021-09-19T20:37
2021-09-19T20:53
выборы в государственную думу
политика
ярославская область
госдума рф
цик рф
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Ростовской области приняли практически 95% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК России.Согласно данным Центризбиркома, в Ярославской области проголосовало онлайн 94,47% избирателей. Всего для участия в голосовании такого формата в регионе зарегистрировались 86,5 тысячи человек.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование доступно в Москве и еще шести субъектах Федерации — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях, а также городе Севастополе.
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политика, ярославская область, госдума рф, цик рф
20:37 19.09.2021 (обновлено: 20:53 19.09.2021)
В Ярославской области явка онлайн-голосования составила 94,47 процента
В Ярославской области итоговая явка онлайн-голосования составила 94,47 процента