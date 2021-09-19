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В Ярославской области явка онлайн-голосования составила 94,47 процента

В Ярославской области явка онлайн-голосования составила 94,47 процента - РИА Новости, 19.09.2021

В Ярославской области явка онлайн-голосования составила 94,47 процента

Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Ростовской области приняли практически 95% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК России. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:37

2021-09-19T20:37

2021-09-19T20:53

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Ростовской области приняли практически 95% избирателей, свидетельствуют данные ЦИК России.Согласно данным Центризбиркома, в Ярославской области проголосовало онлайн 94,47% избирателей. Всего для участия в голосовании такого формата в регионе зарегистрировались 86,5 тысячи человек.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование доступно в Москве и еще шести субъектах Федерации — Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях, а также городе Севастополе.

ярославская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, ярославская область, госдума рф, цик рф