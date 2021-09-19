https://ria.ru/20210919/vybory-1750841790.html

В Индии на выборах в Госдуму проголосовали более 560 избирателей

В Индии на выборах в Госдуму проголосовали более 560 избирателей - РИА Новости, 19.09.2021

В Индии на выборах в Госдуму проголосовали более 560 избирателей

Более 560 человек проголосовали в Индии на выборах в Госдуму России, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:33

2021-09-19T20:33

2021-09-19T20:49

выборы в государственную думу

нью-дели

ченнаи

единая россия

госдума рф

яблоко

выборы в государственную думу

коммунисты россии

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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен — РИА Новости. Более 560 человек проголосовали в Индии на выборах в Госдуму России, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства."По последним данным, в Дели участие в голосовании приняли 290 человек, 21 человек — в Калькутте, 49 человек — в Ченнаи и 71 — в Мумбаи", — сообщили в пресс-службе.Ранее советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин сообщил, что в ходе досрочного голосования в Индии на выборах в Государственную думу проголосовали около 130 человек.Во время выборов депутатов Госдумы России в Индии 19 сентября были открыты четыре участка для голосования: в здании торгпредства в Нью-Дели, в генеральном консульстве в Мумбаи, генеральном консульстве в Калькутте и в Российском центре науки и культуры в Ченнаи.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210919/prozrachnost-1750839875.html

https://ria.ru/20210919/sderzhannost-1750840540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-дели, ченнаи, единая россия, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, коммунисты россии, россия