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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750841790.html
В Индии на выборах в Госдуму проголосовали более 560 избирателей
В Индии на выборах в Госдуму проголосовали более 560 избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
В Индии на выборах в Госдуму проголосовали более 560 избирателей
Более 560 человек проголосовали в Индии на выборах в Госдуму России, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:33
2021-09-19T20:49
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выборы в государственную думу
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен — РИА Новости. Более 560 человек проголосовали в Индии на выборах в Госдуму России, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства."По последним данным, в Дели участие в голосовании приняли 290 человек, 21 человек — в Калькутте, 49 человек — в Ченнаи и 71 — в Мумбаи", — сообщили в пресс-службе.Ранее советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин сообщил, что в ходе досрочного голосования в Индии на выборах в Государственную думу проголосовали около 130 человек.Во время выборов депутатов Госдумы России в Индии 19 сентября были открыты четыре участка для голосования: в здании торгпредства в Нью-Дели, в генеральном консульстве в Мумбаи, генеральном консульстве в Калькутте и в Российском центре науки и культуры в Ченнаи.Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
https://ria.ru/20210919/prozrachnost-1750839875.html
https://ria.ru/20210919/sderzhannost-1750840540.html
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нью-дели, ченнаи, единая россия, госдума рф, яблоко, выборы в государственную думу, коммунисты россии, россия
20:33 19.09.2021 (обновлено: 20:49 19.09.2021)
 
В Индии на выборах в Госдуму проголосовали более 560 избирателей

В Индии в посольстве России на выборах в Госдуму проголосовали более 560 избирателей

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУрна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Урна с бюллетенями проголосовавших на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НЬЮ-ДЕЛИ, 19 сен — РИА Новости. Более 560 человек проголосовали в Индии на выборах в Госдуму России, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства.
"По последним данным, в Дели участие в голосовании приняли 290 человек, 21 человек — в Калькутте, 49 человек — в Ченнаи и 71 — в Мумбаи", — сообщили в пресс-службе.
Ранее советник-посланник посольства России в Индии Роман Бабушкин сообщил, что в ходе досрочного голосования в Индии на выборах в Государственную думу проголосовали около 130 человек.
Во время выборов депутатов Госдумы России в Индии 19 сентября были открыты четыре участка для голосования: в здании торгпредства в Нью-Дели, в генеральном консульстве в Мумбаи, генеральном консульстве в Калькутте и в Российском центре науки и культуры в Ченнаи.
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Госдума избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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