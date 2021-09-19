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В Курской области итоговая явка онлайн-голосования составила 92,83 процента
В Курской области итоговая явка онлайн-голосования составила 92,83 процента - РИА Новости, 19.09.2021
В Курской области итоговая явка онлайн-голосования составила 92,83 процента
Итоговая онлайн-явка на выборах в Госдуму в Курской области составила 92,83%, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:30
2021-09-19T20:30
2021-09-19T20:41
выборы в государственную думу
политика
курская область
госдума рф
цик рф
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Итоговая онлайн-явка на выборах в Госдуму в Курской области составила 92,83%, свидетельствуют данные онлайн-табло ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК РФ, всего были поданы 50 580 заявок участвовать в онлайн-голосовании, выдано онлайн-бюллетеней - 47 500 (93,91%), принято - 46 954 (92,83%).Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, организовано в ряде регионов РФ, в том числе в Курской области. В регионе, где также проходят выборы в областную думу, включены в списки участников дистанционного электронного голосования 50 580 человек.В Курской области, по данным на 1 июля 2021 года, зарегистрированы 904 777 избирателей.
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политика, курская область, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу
20:30 19.09.2021 (обновлено: 20:41 19.09.2021)
В Курской области итоговая явка онлайн-голосования составила 92,83 процента
В Курской области итоговая явка онлайн-голосования на выборах составила 92,83 процента