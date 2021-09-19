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Итоговая явка онлайн-голосования в Севастополе составила 89,64 процента

Итоговая явка онлайн-голосования в Севастополе составила 89,64 процента - РИА Новости, 19.09.2021

Итоговая явка онлайн-голосования в Севастополе составила 89,64 процента

Участие в дистанционном электронном голосовании в Севастополе приняли почти 90% избирателей, подавших заявления, свидетельствуют данные местного избиркома. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:26

2021-09-19T20:26

2021-09-19T20:26

выборы в государственную думу

политика

севастополь

госдума рф

telegram (приложение)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости. Участие в дистанционном электронном голосовании в Севастополе приняли почти 90% избирателей, подавших заявления, свидетельствуют данные местного избиркома."Проголосовало 89,64% - 18 тысяч 621 избиратель", - сообщается в Telegram-канале городской избирательной комиссии.В Севастополе 20 тысяч 772 избирателя включены в списки участников дистанционного электронного голосования (6,36 % от числа избирателей). Всего в городе зарегистрировано 326 тысячи 485 избирателей. В городе для думских выборов сформирован один округ, на выборы депутатов Госдумы допущено семь кандидатов, одновременно в Севастополе проходят довыборы в заксобрание и муниципальные органы власти.

севастополь

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, севастополь, госдума рф, telegram (приложение)