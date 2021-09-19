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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750837010.html
В Москве и Центральной России закрылись участки для голосования
В Москве и Центральной России закрылись участки для голосования - РИА Новости, 19.09.2021
В Москве и Центральной России закрылись участки для голосования
В Москве и центральной части России закрылись участки для голосования. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T20:00
2021-09-19T20:31
политика
выборы в государственную думу
москва
госдума рф
донецкая народная республика
московская городская избирательная комиссия
коммунисты россии
россия
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Москве и центральной части России закрылись участки для голосования.В этом году выборы проходят с 17 по 19 сентября, участки работают с 8:00 до 20:00. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.Как ранее рассказал РИА Новости зампред Московского городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, 17 сентября в Москве открылось 3486 участков, в том числе четыре ковидных госпиталя и три УИК дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Он уточнил, что участки в стационарах и госпиталях COVID-19 работали один день — 19 сентября.По всей стране развернули 96 тысяч избирательных участков: 93,5 тысячи постоянных и около 2,5 тысячи образованных в местах временного пребывания избирателей. Отдать свой голос могли и больные SARS-CoV-2 в "красных зонах".По решению ЦИК, жители семи регионов получили возможность воспользоваться ДЭГ. В Москве оно проходило на собственной платформе, а в шести других субъектах — на федеральной. Это Севастополь, а также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. При наличии верифицированного аккаунта на портале "Госуслуги" проголосовать онлайн могли жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, у которых есть российский паспорт.Граждане определяют новый состав Госдумы. Она избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.В 46 регионах проходят выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов нужно определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.Этап регистрации прошли 23 политические партии — они выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по числу зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны Партия пенсионеров и "Коммунисты России".Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий, в них включили 3812 человек. В одномандатных избирательных округах зарегистрированы 2020 кандидатов, из них десять — самовыдвиженцы.Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, москва, госдума рф, донецкая народная республика, московская городская избирательная комиссия, коммунисты россии, россия, дмитрий реут
20:00 19.09.2021 (обновлено: 20:31 19.09.2021)
 
В Москве и Центральной России закрылись участки для голосования

Участки для голосования на выборах закрылись в Москве и центральной части России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭкраны с участками для голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года
Экраны с участками для голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. В Москве и центральной части России закрылись участки для голосования.
В этом году выборы проходят с 17 по 19 сентября, участки работают с 8:00 до 20:00. Всего назначено более 4,4 тысячи кампаний всех уровней в 85 российских регионах, на них заместят свыше 31 тысячи мандатов.
Как ранее рассказал РИА Новости зампред Московского городской избирательной комиссии Дмитрий Реут, 17 сентября в Москве открылось 3486 участков, в том числе четыре ковидных госпиталя и три УИК дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Он уточнил, что участки в стационарах и госпиталях COVID-19 работали один день — 19 сентября.
По всей стране развернули 96 тысяч избирательных участков: 93,5 тысячи постоянных и около 2,5 тысячи образованных в местах временного пребывания избирателей. Отдать свой голос могли и больные SARS-CoV-2 в "красных зонах".
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18 сентября, 16:37Выборы в Государственную думу
По решению ЦИК, жители семи регионов получили возможность воспользоваться ДЭГ. В Москве оно проходило на собственной платформе, а в шести других субъектах — на федеральной. Это Севастополь, а также Курская, Мурманская, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области. При наличии верифицированного аккаунта на портале "Госуслуги" проголосовать онлайн могли жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, у которых есть российский паспорт.
Граждане определяют новый состав Госдумы. Она избирается на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
В 46 регионах проходят выборы в местные органы государственной власти: жителям девяти субъектов нужно определиться с высшими должностными лицами, 39 — с депутатами законодательных (представительных) органов. Также состоятся выборы муниципального уровня.
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Этап регистрации прошли 23 политические партии — они выдвинули почти 74 тысячи одобренных ЦИК кандидатов. Лидируют по числу зарегистрированных претендентов парламентские партии. Из непарламентских наиболее активны Партия пенсионеров и "Коммунисты России".
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий, в них включили 3812 человек. В одномандатных избирательных округах зарегистрированы 2020 кандидатов, из них десять — самовыдвиженцы.
Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаМоскваГосдума РФДонецкая Народная РеспубликаМосковская городская избирательная комиссияКоммунисты РоссииРоссияДмитрий Реут
 
 
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