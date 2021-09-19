20:00 19.09.2021 (обновлено: 23:36 19.09.2021)
Явка в Вологодской области составила почти 42 процентов к 18:00
Явка на выборы в Вологодской области составила почти 42 процентов к 18:00
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроцедура погашения неиспользованных избирательных бюллетеней после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Госдуму в Вологодской области составила 41,91% на 18.00 мск, на выборах депутатов Законодательного собрания региона – 41,25%, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии.
"Явка на 18.00 на выборах в Госдуму составила 41,91%, на выборах в Законодательное собрание Вологодской области – 41,25%", - сказала собеседница агентства.
Жители региона выбирают депутатов Государственной думы, депутатов Законодательного собрания Вологодской области. Кроме того, избиратели в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском и Череповецком муниципальных районах принимают участие в выборах глав и депутатов советов городских и сельских поселений.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.