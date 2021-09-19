https://ria.ru/20210919/vybory-1750836878.html

Явка в Вологодской области составила почти 42 процентов к 18:00

Явка в Вологодской области составила почти 42 процентов к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021

Явка в Вологодской области составила почти 42 процентов к 18:00

Явка избирателей на выборах в Госдуму в Вологодской области составила 41,91% на 18.00 мск, на выборах депутатов Законодательного собрания региона – 41,25%,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T20:00

2021-09-19T20:00

2021-09-19T23:36

выборы в государственную думу

политика

вологодская область

госдума рф

яблоко

коммунисты россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Госдуму в Вологодской области составила 41,91% на 18.00 мск, на выборах депутатов Законодательного собрания региона – 41,25%, сообщили РИА Новости в региональной избирательной комиссии."Явка на 18.00 на выборах в Госдуму составила 41,91%, на выборах в Законодательное собрание Вологодской области – 41,25%", - сказала собеседница агентства.Жители региона выбирают депутатов Государственной думы, депутатов Законодательного собрания Вологодской области. Кроме того, избиратели в Бабушкинском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском и Череповецком муниципальных районах принимают участие в выборах глав и депутатов советов городских и сельских поселений.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750831292.html

https://ria.ru/20210919/video-1750834952.html

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, вологодская область, госдума рф, яблоко, коммунисты россии