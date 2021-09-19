https://ria.ru/20210919/vybory-1750836648.html

В Ингушетии явка на выборах составила 78 процентов к 18:00

В Ингушетии явка на выборах составила 78 процентов к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Ингушетии явка на выборах составила 78 процентов к 18:00

Явка на выборах в Ингушетии к 18.00 третьего дня голосования составила 78,09%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T19:57

2021-09-19T19:57

2021-09-19T19:57

выборы в государственную думу

политика

республика ингушетия

госдума рф

выборы в государственную думу

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НАЛЬЧИК, 19 сен – РИА Новости. Явка на выборах в Ингушетии к 18.00 третьего дня голосования составила 78,09%, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме."По состоянию на 18.00 мск воскресенья, явка избирателей в республике составила 78,09%", - сказал собеседник агентства.По его словам, жалоб на нарушения на участках не поступало.На выборах в Госдуму пять лет назад, когда голосование проходило в один день, явка к 18.00 в Ингушетии составила 71,8%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Ингушетии наряду с депутатами Госдумы выбирают депутатов республиканского парламента. Работают 137 избирательных участков.

https://ria.ru/20210919/kprf-1750835964.html

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политика, республика ингушетия, госдума рф, выборы в государственную думу