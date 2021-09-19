https://ria.ru/20210919/vybory-1750834401.html

В Пермском крае явка составила 36 процентов к 18:00

В Пермском крае явка составила 36 процентов к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Пермском крае явка составила 36 процентов к 18:00

Около 716 тысяч жителей проголосовали в Пермском крае к 18.00 (16.00 мск) третьего дня выборов, явка составила 36,03% от общей численности избирателей, сообщили РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T19:40

2021-09-19T19:40

2021-09-19T19:41

выборы в государственную думу

политика

пермский край

пермь

госдума рф

александровское

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ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Около 716 тысяч жителей проголосовали в Пермском крае к 18.00 (16.00 мск) третьего дня выборов, явка составила 36,03% от общей численности избирателей, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме."Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 18.00 (16.00 мск) составляет 36,03% или 715 950 человек. В Перми в выборах приняли участие 30,77% избирателей (238 492 человек)", - рассказали в избирательной комиссии. Собеседник агентства уточнил, что следующие данные о явке будут уже после завершения подсчета голосов.Наибольшая активность избирателей фиксировалась в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе, и Уинском муниципальном округе (57,73%, 55,62%, 49,16% соответственно). Самая низкая активность наблюдалась в Краснокамском городском округе (33,76%), в Александровском муниципальном округе (32,10%) и Перми (30,77%).Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пермском крае, кроме депутатов Госдумы, выбирали краевое заксобрание и муниципальные представительные органы в 16 территориях. В регионе все три дня с 08.00 до 20.00 работали 1790 избирательных участков.По данным избиркома на начало июля 2021 года, в Пермском крае зарегистрировано 1 981 730 избирателей. На участках были задействованы около 6 тысяч наблюдателей.В единый день голосования в сентябре 2016 года, когда проходили выборы в Госдуму, краевое заксобрание и пермскую гордуму, явка на аналогичное отчётное время составляла порядка 30%, итоговая явка — 35,03%.Средняя явка избирателей Пермского края на голосовании по выборам губернатора в сентябре 2017 года, по состоянию на 18.00 (16.00 мск), составляла около 35%. Итоговая явка по краю оказалась 42,5%.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750829045.html

пермский край

пермь

александровское

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пермский край, пермь, госдума рф, александровское