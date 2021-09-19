19:40 19.09.2021 (обновлено: 19:41 19.09.2021)
В Пермском крае явка составила 36 процентов к 18:00
Явка на выборы в Госдуму в Пермском крае составила 36 процентов к 18:00
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкИзбиратели голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ на участке в Санкт-Петербурге
ПЕРМЬ, 19 сен - РИА Новости. Около 716 тысяч жителей проголосовали в Пермском крае к 18.00 (16.00 мск) третьего дня выборов, явка составила 36,03% от общей численности избирателей, сообщили РИА Новости в краевом избиркоме.
"Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на 18.00 (16.00 мск) составляет 36,03% или 715 950 человек. В Перми в выборах приняли участие 30,77% избирателей (238 492 человек)", - рассказали в избирательной комиссии. Собеседник агентства уточнил, что следующие данные о явке будут уже после завершения подсчета голосов.
Наибольшая активность избирателей фиксировалась в Бардымском муниципальном округе, Большесосновском муниципальном округе, и Уинском муниципальном округе (57,73%, 55,62%, 49,16% соответственно). Самая низкая активность наблюдалась в Краснокамском городском округе (33,76%), в Александровском муниципальном округе (32,10%) и Перми (30,77%).
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Пермском крае, кроме депутатов Госдумы, выбирали краевое заксобрание и муниципальные представительные органы в 16 территориях. В регионе все три дня с 08.00 до 20.00 работали 1790 избирательных участков.
По данным избиркома на начало июля 2021 года, в Пермском крае зарегистрировано 1 981 730 избирателей. На участках были задействованы около 6 тысяч наблюдателей.
В единый день голосования в сентябре 2016 года, когда проходили выборы в Госдуму, краевое заксобрание и пермскую гордуму, явка на аналогичное отчётное время составляла порядка 30%, итоговая явка — 35,03%.
Средняя явка избирателей Пермского края на голосовании по выборам губернатора в сентябре 2017 года, по состоянию на 18.00 (16.00 мск), составляла около 35%. Итоговая явка по краю оказалась 42,5%.