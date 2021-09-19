Явка в Тверской области составила 38,38 процента к 18:00
Явка на выборах в Госдуму в Тверской области составила 38,38 процента к 18:00
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроцедура погашения неиспользованных избирательных бюллетеней после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Тверской области на 18.00 составила 38,38%, сообщила избирательная комиссия региона.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Тверской области избирают депутатов Госдумы, регионального Заксобрания, губернатора, также проводится ряд муниципальных избирательных кампаний.
"По состоянию на 18.00 19 сентября 2021 года на территории Тверской области явка избирателей составила: на выборах депутатов Государственной думы ФС РФ - 38,97%, на выборах губернатора Тверской области – 38,38%, на выборах депутатов Законодательного собрания Тверской области – 38,33%", - говорится в сообщении.
В 2016 году, по данным системы ГАС "Выборы", явка избирателей на это же время в регионе на выборах депутатов Госдумы составляла 34,39%, губернатора - 34,19%, регионального Заксобрания - 33,98%.
На пост губернатора Тверской области претендуют пять кандидатов: действующий глава региона Игорь Руденя ("Единая Россия"), первый секретарь тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, главный инженер ООО "Вектор", депутат Тверской гордумы Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия – За правду") и член политбюро центрального комитета партии "Коммунисты России", депутат собрания депутатов Конаковского района Илья Клейменов.