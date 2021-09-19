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Явка в Тверской области составила 38,38 процента к 18:00

Явка в Тверской области составила 38,38 процента к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021

Явка в Тверской области составила 38,38 процента к 18:00

Явка избирателей на выборах губернатора Тверской области на 18.00 составила 38,38%, сообщила избирательная комиссия региона. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T19:35

2021-09-19T19:35

2021-09-19T19:35

выборы в государственную думу

политика

конаковский район

тверская область

госдума рф

выборы в государственную думу

коммунисты россии

игорь руденя

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РЯЗАНЬ, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Тверской области на 18.00 составила 38,38%, сообщила избирательная комиссия региона.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Тверской области избирают депутатов Госдумы, регионального Заксобрания, губернатора, также проводится ряд муниципальных избирательных кампаний."По состоянию на 18.00 19 сентября 2021 года на территории Тверской области явка избирателей составила: на выборах депутатов Государственной думы ФС РФ - 38,97%, на выборах губернатора Тверской области – 38,38%, на выборах депутатов Законодательного собрания Тверской области – 38,33%", - говорится в сообщении.В 2016 году, по данным системы ГАС "Выборы", явка избирателей на это же время в регионе на выборах депутатов Госдумы составляла 34,39%, губернатора - 34,19%, регионального Заксобрания - 33,98%.На пост губернатора Тверской области претендуют пять кандидатов: действующий глава региона Игорь Руденя ("Единая Россия"), первый секретарь тверского обкома КПРФ Людмила Воробьева, советник руководителя фракции ЛДПР в аппарате Госдумы Олег Горлов, главный инженер ООО "Вектор", депутат Тверской гордумы Дмитрий Игнатьков ("Справедливая Россия – За правду") и член политбюро центрального комитета партии "Коммунисты России", депутат собрания депутатов Конаковского района Илья Клейменов.

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политика, конаковский район, тверская область, госдума рф, выборы в государственную думу, коммунисты россии, игорь руденя, россия, людмила воробьева