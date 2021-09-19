https://ria.ru/20210919/vybory-1750832220.html
Явка на выборах в Тульской области составила 50,44 процента к 18:00
Явка на выборах в Тульской области составила 50,44 процента к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021
Явка на выборах в Тульской области составила 50,44 процента к 18:00
Явка в Тульской области на выборах губернатора региона и депутатов Госдумы по данным на 18.00 мск воскресенья составила 50,44%, сообщает областной избирком. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T19:20
2021-09-19T19:20
2021-09-19T19:20
выборы в государственную думу
политика
тульская область
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750829925_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_d00a85afcb0e3d013c44e091b579d197.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Явка в Тульской области на выборах губернатора региона и депутатов Госдумы по данным на 18.00 мск воскресенья составила 50,44%, сообщает областной избирком."Явка на 18.00 по Тульской области – 50,44%", - говорится в сообщении.В 2016 году в регионе, в один день, проходили аналогичные выборы. Тогда на 18.00 мск в единый день голосования явка составила на выборах в ГД РФ – 39,29%, на выборах губернатора – 39,24%.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750827067.html
тульская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750829925_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1d2d2bea2bbfaf51cf1ebac33a7157aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тульская область, госдума рф, россия
Явка на выборах в Тульской области составила 50,44 процента к 18:00
Явка на выборах в Госдуму в Тульской области составила 50,44 процента к 18:00