https://ria.ru/20210919/vybory-1750832220.html

Явка на выборах в Тульской области составила 50,44 процента к 18:00

Явка на выборах в Тульской области составила 50,44 процента к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021

Явка на выборах в Тульской области составила 50,44 процента к 18:00

Явка в Тульской области на выборах губернатора региона и депутатов Госдумы по данным на 18.00 мск воскресенья составила 50,44%, сообщает областной избирком. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T19:20

2021-09-19T19:20

2021-09-19T19:20

выборы в государственную думу

политика

тульская область

госдума рф

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен – РИА Новости. Явка в Тульской области на выборах губернатора региона и депутатов Госдумы по данным на 18.00 мск воскресенья составила 50,44%, сообщает областной избирком."Явка на 18.00 по Тульской области – 50,44%", - говорится в сообщении.В 2016 году в регионе, в один день, проходили аналогичные выборы. Тогда на 18.00 мск в единый день голосования явка составила на выборах в ГД РФ – 39,29%, на выборах губернатора – 39,24%.По решению ЦИК, голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними проходят региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210919/vybory-1750827067.html

тульская область

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политика, тульская область, госдума рф, россия