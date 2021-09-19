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В Самарской области проголосовали более 43 процентов избирателей к 17:00

В Самарской области проголосовали более 43 процентов избирателей к 17:00 - РИА Новости, 19.09.2021

В Самарской области проголосовали более 43 процентов избирателей к 17:00

Явка избирателей в Самарской области, где проходят выборы депутатов Госдумы и губернской думы, к 18.00 (17.00 мск) третьего дня голосования составила 43,08%,... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T19:15

2021-09-19T19:15

2021-09-19T19:15

выборы в государственную думу

политика

самарская область

госдума рф

telegram (приложение)

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САМАРА, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Самарской области, где проходят выборы депутатов Госдумы и губернской думы, к 18.00 (17.00 мск) третьего дня голосования составила 43,08%, сообщила избирательная комиссия региона."Явка избирателей Самарской области по состоянию на 18.00 (17.00 мск) составила 43,08%", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале избирательной комиссии региона.В 2016 году в Самарской области, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка к этому времени составила 44,82%.По решению ЦИК, выборы в этом году проходят в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Воскресенье - основной день голосования.

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, самарская область, госдума рф, telegram (приложение)