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В Самарской области проголосовали более 43 процентов избирателей к 17:00
В Самарской области проголосовали более 43 процентов избирателей к 17:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Самарской области проголосовали более 43 процентов избирателей к 17:00
Явка избирателей в Самарской области, где проходят выборы депутатов Госдумы и губернской думы, к 18.00 (17.00 мск) третьего дня голосования составила 43,08%,... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T19:15
2021-09-19T19:15
2021-09-19T19:15
выборы в государственную думу
политика
самарская область
госдума рф
telegram (приложение)
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САМАРА, 19 сен – РИА Новости. Явка избирателей в Самарской области, где проходят выборы депутатов Госдумы и губернской думы, к 18.00 (17.00 мск) третьего дня голосования составила 43,08%, сообщила избирательная комиссия региона."Явка избирателей Самарской области по состоянию на 18.00 (17.00 мск) составила 43,08%", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале избирательной комиссии региона.В 2016 году в Самарской области, когда выборы в Госдуму проходили в один день, явка к этому времени составила 44,82%.По решению ЦИК, выборы в этом году проходят в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Воскресенье - основной день голосования.
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политика, самарская область, госдума рф, telegram (приложение)
В Самарской области проголосовали более 43 процентов избирателей к 17:00
В Самарской области на выборах проголосовали более 43 процентов избирателей к 17:00