https://ria.ru/20210919/vybory-1750831292.html

НОМ получил 400 сообщений о нарушениях на выборах

НОМ получил 400 сообщений о нарушениях на выборах - РИА Новости, 19.09.2021

НОМ получил 400 сообщений о нарушениях на выборах

Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) получила 135 тысяч сообщений о выборах информационного характера, 400 сигналов о нарушениях, сообщила... РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T19:09

2021-09-19T19:09

2021-09-19T19:09

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) получила 135 тысяч сообщений о выборах информационного характера, 400 сигналов о нарушениях, сообщила член Общественной палаты РФ Алена Булгакова."В ситуационный центр поступило 135 тысяч сообщений о выборах информационного характера, 400 сигналов о нарушениях, распознан 181 фейк", - сказала Булгакова в ходе марафона "Ночь выборов".Она отметила, что портал за предыдущие два дня подвергался DDoS- атакам.По ее словам, сигналов о нарушениях в ходе трехдневного голосования "поступило в два раза меньше, чем было на предыдущих выборах федерального уровня".

https://ria.ru/20210919/kiberataki-1750829965.html

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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, нарушения, россия