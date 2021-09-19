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Шапошников назвал текущие выборы самыми спокойными за последние годы

Шапошников назвал текущие выборы самыми спокойными за последние годы - РИА Новости, 19.09.2021

Шапошников назвал текущие выборы самыми спокойными за последние годы

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников считает текущие выборы в Госдуму самыми тихими и спокойными за последние годы, по крайней мере, по Москве точно. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T18:52

2021-09-19T18:52

2021-09-19T20:21

выборы в государственную думу

политика

выборы

москва

московская городская дума

госдума рф

выборы в государственную думу

алексей шапошников

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников считает текущие выборы в Госдуму самыми тихими и спокойными за последние годы, по крайней мере, по Москве точно."Наверное, это самые тихие и спокойные выборы, которые были за последнее время и за последние годы, по крайней мере, по Москве точно", - сказал Шапошников в ходе выступления на марафоне "Ночь выборов 2021".Он отметил, что также голосование в Москве проходит еще на двух уровнях – в муниципальном районе Щукино и довыборы в Мосгордуму по двум избирательным округам."Вся система на протяжении трех дней работает", - добавил он.При этом Шапошников отметил, что Россия - единственная страна, где полноценно развёрнута система онлайн-голосования."Россия - на сегодняшний день единственная страна, где полноценно развёрнута система дистанционного голосования, которая отвечает всем требованиям криптографической защиты и отвечает всем интересам избирателей. На сегодняшний день наши платформы самые совершенные и самые лучшие в мире", - сказал Шапошников.Он добавил, что отдельные государства допускают дистанционное электронное голосование лишь в исключительных случаях для определенных групп граждан. Например, во Франции оно доступно только тем гражданам, которые проживают за границей. В Армении – только дипломатическим работникам и их семьям, а также военным, которые находятся в командировках. Некоторые штаты Австралии допускают онлайн-голосование лишь для граждан с ограниченными возможностями."Сегодня мы видим, что по России голосует онлайн 2,8 миллиона человек, поэтому с точки зрения количества участников электронного голосования мы точно обгоняем все страны мира", - сказал Шапошников.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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