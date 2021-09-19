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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750829045.html
Шапошников назвал текущие выборы самыми спокойными за последние годы
Шапошников назвал текущие выборы самыми спокойными за последние годы - РИА Новости, 19.09.2021
Шапошников назвал текущие выборы самыми спокойными за последние годы
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников считает текущие выборы в Госдуму самыми тихими и спокойными за последние годы, по крайней мере, по Москве точно. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:52
2021-09-19T20:21
выборы в государственную думу
политика
выборы
москва
московская городская дума
госдума рф
выборы в государственную думу
алексей шапошников
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников считает текущие выборы в Госдуму самыми тихими и спокойными за последние годы, по крайней мере, по Москве точно."Наверное, это самые тихие и спокойные выборы, которые были за последнее время и за последние годы, по крайней мере, по Москве точно", - сказал Шапошников в ходе выступления на марафоне "Ночь выборов 2021".Он отметил, что также голосование в Москве проходит еще на двух уровнях – в муниципальном районе Щукино и довыборы в Мосгордуму по двум избирательным округам."Вся система на протяжении трех дней работает", - добавил он.При этом Шапошников отметил, что Россия - единственная страна, где полноценно развёрнута система онлайн-голосования."Россия - на сегодняшний день единственная страна, где полноценно развёрнута система дистанционного голосования, которая отвечает всем требованиям криптографической защиты и отвечает всем интересам избирателей. На сегодняшний день наши платформы самые совершенные и самые лучшие в мире", - сказал Шапошников.Он добавил, что отдельные государства допускают дистанционное электронное голосование лишь в исключительных случаях для определенных групп граждан. Например, во Франции оно доступно только тем гражданам, которые проживают за границей. В Армении – только дипломатическим работникам и их семьям, а также военным, которые находятся в командировках. Некоторые штаты Австралии допускают онлайн-голосование лишь для граждан с ограниченными возможностями."Сегодня мы видим, что по России голосует онлайн 2,8 миллиона человек, поэтому с точки зрения количества участников электронного голосования мы точно обгоняем все страны мира", - сказал Шапошников.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, выборы, москва, московская городская дума, госдума рф, выборы в государственную думу, алексей шапошников, коммунисты россии
18:52 19.09.2021 (обновлено: 20:21 19.09.2021)
 
Шапошников назвал текущие выборы самыми спокойными за последние годы

Глава Мосгордумы назвал текущие выборы самыми тихими и спокойными за последние годы

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИзбиратели во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке в Москве
Избиратели во время голосования на выборах депутатов Государственной Думы на избирательном участке в Москве - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников считает текущие выборы в Госдуму самыми тихими и спокойными за последние годы, по крайней мере, по Москве точно.
"Наверное, это самые тихие и спокойные выборы, которые были за последнее время и за последние годы, по крайней мере, по Москве точно", - сказал Шапошников в ходе выступления на марафоне "Ночь выборов 2021".
Он отметил, что также голосование в Москве проходит еще на двух уровнях – в муниципальном районе Щукино и довыборы в Мосгордуму по двум избирательным округам.
"Вся система на протяжении трех дней работает", - добавил он.
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18 сентября, 16:37Выборы в Государственную думу
При этом Шапошников отметил, что Россия - единственная страна, где полноценно развёрнута система онлайн-голосования.
"Россия - на сегодняшний день единственная страна, где полноценно развёрнута система дистанционного голосования, которая отвечает всем требованиям криптографической защиты и отвечает всем интересам избирателей. На сегодняшний день наши платформы самые совершенные и самые лучшие в мире", - сказал Шапошников.
Он добавил, что отдельные государства допускают дистанционное электронное голосование лишь в исключительных случаях для определенных групп граждан. Например, во Франции оно доступно только тем гражданам, которые проживают за границей. В Армении – только дипломатическим работникам и их семьям, а также военным, которые находятся в командировках. Некоторые штаты Австралии допускают онлайн-голосование лишь для граждан с ограниченными возможностями.
Экраны с участками для голосования в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ во время выборов в Госдуму 2021 года - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
Вчера, 20:00Выборы в Государственную думу
В Москве и Центральной России закрылись участки для голосования
"Сегодня мы видим, что по России голосует онлайн 2,8 миллиона человек, поэтому с точки зрения количества участников электронного голосования мы точно обгоняем все страны мира", - сказал Шапошников.
Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", Партия Роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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