https://ria.ru/20210919/vybory-1750828749.html
МВД с начала выборов зафиксировало 5,8 тысячи сообщений о нарушениях
МВД с начала выборов зафиксировало 5,8 тысячи сообщений о нарушениях - РИА Новости, 19.09.2021
МВД с начала выборов зафиксировало 5,8 тысячи сообщений о нарушениях
С момента открытия избирательных участков в МВД РФ поступило более 750 сообщений о нарушениях, всего с начала избирательной кампании ведомство зарегистрировало... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:47
2021-09-19T18:47
2021-09-19T18:47
выборы в государственную думу
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
цик рф
выборы в государственную думу
михаил давыдов
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. С момента открытия избирательных участков в МВД РФ поступило более 750 сообщений о нарушениях, всего с начала избирательной кампании ведомство зарегистрировало 5,8 тысячи сообщений о нарушениях, заявил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ российского МВД Михаил Давыдов."На сегодняшний день с момента открытия избирательных участков поступило более 750 сообщений о нарушениях, связанных непосредственно с проведением выборов", - сказал Давыдов в воскресенье в информационном центре ЦИК РФ.Он добавил, что по сравнению с парламентскими выборами в 2016 году МВД РФ с начала избирательной кампании зафиксировало в 1,5 раза меньше сообщений о нарушениях - 5,8 тысячи.Кроме того, число возбужденных уголовных дел также снизилось - на 1,2 раза, и почти в 2 раза - количество выявленных административных правонарушений. Он также уточнил, что всего 77 сообщений о нарушениях было направлено в Следственный комитет РФ.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), цик рф, выборы в государственную думу, михаил давыдов, россия
МВД с начала выборов зафиксировало 5,8 тысячи сообщений о нарушениях
МВД с начала выборов в Госдуму зафиксировало 5,8 тысячи сообщений о нарушениях