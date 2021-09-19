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Мониторинговая группа СПЧ не выявила значимых нарушений на выборах
Мониторинговая группа СПЧ не выявила значимых нарушений на выборах - РИА Новости, 19.09.2021
Мониторинговая группа СПЧ не выявила значимых нарушений на выборах
Мониторинговая группа Совета по правам человека (СПЧ), которая работает в 11 регионах России, не выявила серьезных нарушений на выборах, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T18:24
2021-09-19T18:24
2021-09-19T18:24
выборы в государственную думу
политика
севастополь
москва
госдума рф
валерий фадеев
россия
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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Мониторинговая группа Совета по правам человека (СПЧ), которая работает в 11 регионах России, не выявила серьезных нарушений на выборах, сообщил РИА Новости глава СПЧ Валерий Фадеев."Что касается наблюдателей от СПЧ, то наша мониторинговая группа не зафиксировала сколько-нибудь значимых и значительных нарушений. Я знаю, что в других регионах, где наших представителей нет, есть какие-то жалобы, и ЦИК их фиксирует. Но у нас пока все чисто. Не без недочетов, конечно, но и без чего-то серьезного", – отметил Фадеев.Он добавил, что представители СПЧ продолжают разбираться с потенциальными проблемами на местах и устраняют мелкие недочеты."Большинство жалоб оказывается ложными. Не зафиксировано ничего, что может повлиять на исход выборов хотя бы в какой-то степени" – добавил Фадеев.Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно проходят региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование проходит в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и Севастополе.
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политика, севастополь, москва, госдума рф, валерий фадеев, россия
Мониторинговая группа СПЧ не выявила значимых нарушений на выборах
Мониторинговая группа СПЧ в 11 регионах не выявила значимых нарушений на выборах