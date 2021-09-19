https://ria.ru/20210919/vybory-1750823071.html
В Донбассе на выборах проголосовали онлайн около 150 тысяч избирателей
В Донбассе на выборах проголосовали онлайн около 150 тысяч избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
В Донбассе на выборах проголосовали онлайн около 150 тысяч избирателей
Примерная цифра дистанционного голосования на выборах в ГД РФ в Донбассе на 15.45 - более 150 тысяч человек, сообщил председатель постоянной комиссии СПЧ по... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:57
2021-09-19T17:57
2021-09-19T17:57
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кирилл вышинский
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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Примерная цифра дистанционного голосования на выборах в ГД РФ в Донбассе на 15.45 - более 150 тысяч человек, сообщил председатель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский."По той информации, которую предоставляет ЦИК, мы можем получить эмпирическим путём, взять все число проголосовавших дистанционно в Ростовской области и из этого числа вычесть тех, кто голосовал по одномандатным округам… уже на 15.45 проголосовало больше 150 тысяч человек. Повторюсь, эта цифра очень примерна, показывающая, как дистанционно голосовал Донбасс", - сказал Вышинский на пресс-брифинге в ОП РФ.Он отметил, что насколько ему известно, в Ростовской области открыто 15 специализированных участков.
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политика, ростовская область, госдума рф, выборы в государственную думу, донбасс, кирилл вышинский, россия
В Донбассе на выборах проголосовали онлайн около 150 тысяч избирателей
В Донбассе на выборах в Госдуму проголосовали онлайн около 150 тысяч избирателей