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В Абхазии почти восемь тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму
В Абхазии почти восемь тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021
В Абхазии почти восемь тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму
Почти 8 тысяч избирателей проголосовали в Абхазии на выборах в Госдуму России к 16.00 (совпадает с мск), сообщили РИА Новости в посольстве РФ в республике. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:27
2021-09-19T17:27
2021-09-19T17:27
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СУХУМ, 19 сен - РИА Новости. Почти 8 тысяч избирателей проголосовали в Абхазии на выборах в Госдуму России к 16.00 (совпадает с мск), сообщили РИА Новости в посольстве РФ в республике.В Абхазии открыто девять избирательных участков на выборах в Госдуму РФ — два в Сухуме и по одному в Гагре, Пицунде, Гудауте, Бамборе, Очамчыре, Ткуарчале и Гале."К 16 часам проголосовали 7976 избирателей", - сказал представитель дипмиссии.Голосование на думских и иных выборах проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, сухум, абхазия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
В Абхазии почти восемь тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму
В Абхазии почти восемь тысяч избирателей проголосовали на выборах депутатов Госдумы