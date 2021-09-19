https://ria.ru/20210919/vybory-1750819461.html

В Абхазии почти восемь тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму

В Абхазии почти восемь тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму - РИА Новости, 19.09.2021

В Абхазии почти восемь тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму

Почти 8 тысяч избирателей проголосовали в Абхазии на выборах в Госдуму России к 16.00 (совпадает с мск), сообщили РИА Новости в посольстве РФ в республике. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T17:27

2021-09-19T17:27

2021-09-19T17:27

выборы в государственную думу

политика

сухум

абхазия

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750816818_0:73:3145:1842_1920x0_80_0_0_8acce07269bccd24e63738c9f8448963.jpg

СУХУМ, 19 сен - РИА Новости. Почти 8 тысяч избирателей проголосовали в Абхазии на выборах в Госдуму России к 16.00 (совпадает с мск), сообщили РИА Новости в посольстве РФ в республике.В Абхазии открыто девять избирательных участков на выборах в Госдуму РФ — два в Сухуме и по одному в Гагре, Пицунде, Гудауте, Бамборе, Очамчыре, Ткуарчале и Гале."К 16 часам проголосовали 7976 избирателей", - сказал представитель дипмиссии.Голосование на думских и иных выборах проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210919/izbirkom-1750794797.html

сухум

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, сухум, абхазия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия