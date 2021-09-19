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В Нижегородской области проголосовали более 37 процентов избирателей
В Нижегородской области проголосовали более 37 процентов избирателей - РИА Новости, 19.09.2021
В Нижегородской области проголосовали более 37 процентов избирателей
Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ и законодательное собрание Нижегородской области к 15.00 воскресенья превысила 37%, сообщили журналистам в... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:26
2021-09-19T17:26
2021-09-19T17:26
выборы в государственную думу
политика
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Госдуму РФ и законодательное собрание Нижегородской области к 15.00 воскресенья превысила 37%, сообщили журналистам в облизбиркоме."По состоянию на 15.00 19 сентября, явка избирателей без учета дистанционного электронного голосования по выборам депутатов в Госдуму РФ составила 37,48%, по выборам депутатов в законодательное собрание Нижегородской области седьмого созыва – 37,04%", - сообщили в облизбиркоме.Кроме того, по состоянию на 15.00, дистанционным электронным голосованием в Нижегородской области воспользовалось более 86,5% включенных в список избирателей, голосующих онлайн.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Нижегородской области, кроме депутатов Госдумы, выбирают депутатов законодательного собрания региона, проходит ряд муниципальных избирательных кампаний.
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политика, нижегородская область, госдума рф, россия
В Нижегородской области проголосовали более 37 процентов избирателей
В Нижегородской области проголосовали более 37 процентов избирателей к 15:00