https://ria.ru/20210919/vybory-1750816923.html
В Кузбассе явка на выборах составила 69,87 процента к 18:00
В Кузбассе явка на выборах составила 69,87 процента к 18:00 - РИА Новости, 19.09.2021
В Кузбассе явка на выборах составила 69,87 процента к 18:00
Явка на выборах в Госдуму к 18.00 (14.00 мск) в Кузбассе составила 69,87%, сообщила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Светлана... РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T17:12
2021-09-19T17:12
2021-09-19T17:47
выборы в государственную думу
политика
кемеровская область
демидов
госдума рф
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КЕМЕРОВО, 19 сен - РИА Новости. Явка на выборах в Госдуму к 18.00 (14.00 мск) в Кузбассе составила 69,87%, сообщила журналистам председатель региональной избирательной комиссии Светлана Демидова."Явка на 18.00 (14.00 мск) у нас составляет 69,87%. Окончательная явка станет известна после подведения итогов", – сказала Демидова.Она добавила, что за три дня голосования в региональный избирком поступило шесть жалоб, все они признаны необоснованными.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября.
https://ria.ru/20210919/vybory-1750813938.html
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политика, кемеровская область, демидов, госдума рф
17:12 19.09.2021 (обновлено: 17:47 19.09.2021)
В Кузбассе явка на выборах составила 69,87 процента к 18:00
В Кузбассе явка на выборах в Госдуму составила 69,87 процента к 18:00