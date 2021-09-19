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Посол в Париже назвал сообщения СМИ о недопуске ОБСЕ на выборы чушью

Посол в Париже назвал сообщения СМИ о недопуске ОБСЕ на выборы чушью - РИА Новости, 19.09.2021

Посол в Париже назвал сообщения СМИ о недопуске ОБСЕ на выборы чушью

Сообщения западных СМИ о том, что Россия не пустила наблюдателей ОБСЕ на выборы в Госдуму - полная чушь, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:56

2021-09-19T16:56

2021-09-19T16:56

выборы в государственную думу

общество

париж

томская область

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

алексей мешков

обсе

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ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Сообщения западных СМИ о том, что Россия не пустила наблюдателей ОБСЕ на выборы в Госдуму - полная чушь, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации."Кампания против наших выборов началась не вчера и не сегодня, мы все последние дни вынуждены были направлять письма протеста в различные французские издания, потому что пытаются найти какое-то зазеркалье в этих выборах, хотя у нас всегда выборы проходят честно", - сказал посол журналистам после голосования на выборах в Госдуму в посольстве в Париже.Он напомнил, что посольство России прикреплено к Томской области, там представлены разные направления, не говоря об общефедеральных выборах, где присутствует весь спектр политических сил - от правых до левых, поэтому все спекуляции на этот счет - надуманны.Дипломат также сообщил, что на избирательных участках во Франции присутствуют наблюдатели от различных сил.Избирательные участки во Франции - Париже, Страсбурге, Марселе, Вильфранше-сюр-Мер, а также в Монако открылись в воскресенье в 8.00. На участке, организованном в посольстве России в Париже, после 10.00 начали образовываться очереди из желающих проголосовать. Как ранее сообщил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Париже Александр Макогонов, явка на выборах во Франции ожидается хорошая.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Очереди россиян на избирательных участках в Абхазии, Франции и Молдавии Очереди желающих проголосовать на российских выборах на зарубежных участках. Абхазия, Франция, Молдавия. 2021-09-19T16:56 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, париж, томская область, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, алексей мешков, обсе, россия