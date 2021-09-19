Посол в Париже назвал сообщения СМИ о недопуске ОБСЕ на выборы чушью
Посол России в Париже назвал сообщения СМИ о недопуске ОБСЕ на выборы чушью
ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Сообщения западных СМИ о том, что Россия не пустила наблюдателей ОБСЕ на выборы в Госдуму - полная чушь, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.
Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
"Кампания против наших выборов началась не вчера и не сегодня, мы все последние дни вынуждены были направлять письма протеста в различные французские издания, потому что пытаются найти какое-то зазеркалье в этих выборах, хотя у нас всегда выборы проходят честно", - сказал посол журналистам после голосования на выборах в Госдуму в посольстве в Париже.
Он напомнил, что посольство России прикреплено к Томской области, там представлены разные направления, не говоря об общефедеральных выборах, где присутствует весь спектр политических сил - от правых до левых, поэтому все спекуляции на этот счет - надуманны.
"Идёт полное передёргивание информации о том, почему БДИПЧ ОБСЕ отказались направлять своих наблюдателей, что тоже обращает на себя внимание. Мы прекрасно знаем, почему они не захотели ехать. При том сам БДИПЧ не имел право принимать такие решения. Тем более, когда слышишь в западной прессе, что Россия не пустила наблюдателей от ОБСЕ - это полная чушь", - отметил Мешков.
Дипломат также сообщил, что на избирательных участках во Франции присутствуют наблюдатели от различных сил.
Избирательные участки во Франции - Париже, Страсбурге, Марселе, Вильфранше-сюр-Мер, а также в Монако открылись в воскресенье в 8.00. На участке, организованном в посольстве России в Париже, после 10.00 начали образовываться очереди из желающих проголосовать. Как ранее сообщил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Париже Александр Макогонов, явка на выборах во Франции ожидается хорошая.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.