Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750815342.html
Посол в Париже назвал сообщения СМИ о недопуске ОБСЕ на выборы чушью
Посол в Париже назвал сообщения СМИ о недопуске ОБСЕ на выборы чушью - РИА Новости, 19.09.2021
Посол в Париже назвал сообщения СМИ о недопуске ОБСЕ на выборы чушью
Сообщения западных СМИ о том, что Россия не пустила наблюдателей ОБСЕ на выборы в Госдуму - полная чушь, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:56
2021-09-19T16:56
выборы в государственную думу
общество
париж
томская область
бюро по демократическим институтам и правам человека
госдума рф
алексей мешков
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1750815342.jpg?1632059813
ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Сообщения западных СМИ о том, что Россия не пустила наблюдателей ОБСЕ на выборы в Госдуму - полная чушь, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации."Кампания против наших выборов началась не вчера и не сегодня, мы все последние дни вынуждены были направлять письма протеста в различные французские издания, потому что пытаются найти какое-то зазеркалье в этих выборах, хотя у нас всегда выборы проходят честно", - сказал посол журналистам после голосования на выборах в Госдуму в посольстве в Париже.Он напомнил, что посольство России прикреплено к Томской области, там представлены разные направления, не говоря об общефедеральных выборах, где присутствует весь спектр политических сил - от правых до левых, поэтому все спекуляции на этот счет - надуманны.Дипломат также сообщил, что на избирательных участках во Франции присутствуют наблюдатели от различных сил.Избирательные участки во Франции - Париже, Страсбурге, Марселе, Вильфранше-сюр-Мер, а также в Монако открылись в воскресенье в 8.00. На участке, организованном в посольстве России в Париже, после 10.00 начали образовываться очереди из желающих проголосовать. Как ранее сообщил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Париже Александр Макогонов, явка на выборах во Франции ожидается хорошая.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
париж
томская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Очереди россиян на избирательных участках в Абхазии, Франции и Молдавии
Очереди желающих проголосовать на российских выборах на зарубежных участках. Абхазия, Франция, Молдавия.
2021-09-19T16:56
true
PT1M04S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, париж, томская область, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, алексей мешков, обсе, россия
16:56 19.09.2021
 
Посол в Париже назвал сообщения СМИ о недопуске ОБСЕ на выборы чушью

Посол России в Париже назвал сообщения СМИ о недопуске ОБСЕ на выборы чушью

Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 19 сен - РИА Новости. Сообщения западных СМИ о том, что Россия не пустила наблюдателей ОБСЕ на выборы в Госдуму - полная чушь, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков.
Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации.
"Кампания против наших выборов началась не вчера и не сегодня, мы все последние дни вынуждены были направлять письма протеста в различные французские издания, потому что пытаются найти какое-то зазеркалье в этих выборах, хотя у нас всегда выборы проходят честно", - сказал посол журналистам после голосования на выборах в Госдуму в посольстве в Париже.
Он напомнил, что посольство России прикреплено к Томской области, там представлены разные направления, не говоря об общефедеральных выборах, где присутствует весь спектр политических сил - от правых до левых, поэтому все спекуляции на этот счет - надуманны.
"Идёт полное передёргивание информации о том, почему БДИПЧ ОБСЕ отказались направлять своих наблюдателей, что тоже обращает на себя внимание. Мы прекрасно знаем, почему они не захотели ехать. При том сам БДИПЧ не имел право принимать такие решения. Тем более, когда слышишь в западной прессе, что Россия не пустила наблюдателей от ОБСЕ - это полная чушь", - отметил Мешков.
Дипломат также сообщил, что на избирательных участках во Франции присутствуют наблюдатели от различных сил.
Избирательные участки во Франции - Париже, Страсбурге, Марселе, Вильфранше-сюр-Мер, а также в Монако открылись в воскресенье в 8.00. На участке, организованном в посольстве России в Париже, после 10.00 начали образовываться очереди из желающих проголосовать. Как ранее сообщил в беседе с РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Париже Александр Макогонов, явка на выборах во Франции ожидается хорошая.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуОбществоПарижТомская областьБюро по демократическим институтам и правам человекаГосдума РФАлексей МешковОБСЕРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Елена Кац и Владимир Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму
06:10"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Камчатки
06:04Турчак прокомментировал первые результаты выборов в Госдуму
06:00В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей
05:53Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях
05:48Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
05:33На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
05:29В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
05:20"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
05:16"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
05:03"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
04:55Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
04:45Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
04:40"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
04:38Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
04:37В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
04:34ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
04:32"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
04:22Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
04:19Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
Лента новостейМолния