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В Алтайском крае проголосовал каждый третий избиратель
В Алтайском крае проголосовал каждый третий избиратель - РИА Новости, 19.09.2021
В Алтайском крае проголосовал каждый третий избиратель
Более трети избирателей проголосовали в Алтайском крае к 15.00 (11.00 мск) с учетом двух предыдущих дней, сообщили журналистам в региональном избиркоме. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:45
2021-09-19T16:45
2021-09-19T16:45
выборы в государственную думу
политика
белокуриха
алейск
алтайский край
госдума рф
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БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Более трети избирателей проголосовали в Алтайском крае к 15.00 (11.00 мск) с учетом двух предыдущих дней, сообщили журналистам в региональном избиркоме."Средняя явка избирателей, по состоянию на 15 часов, составляет 34,49%, проголосовало 615 259 человек", - заявили в пресс-службе избиркома.На выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка в Алтайском крае составляла 40,77%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Алтайском крае, кроме депутатов Госдумы, выбирают депутатов краевого заксобрания. Кроме того, в нескольких муниципалитетах проходят выборы в районные или городские собрания депутатов, в частности, в Каменском и Залесовском районах, городах Белокуриха и Алейск. Также в крае проходят довыборы в местные сельские советы. Работают 1793 избирательных участка, в списках избирателей - почти 1,793 миллиона человек.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, белокуриха, алейск, алтайский край, госдума рф
В Алтайском крае проголосовал каждый третий избиратель
Более трети избирателей проголосовали в Алтайском крае к 15.00 с учетом предыдущих дней