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В Алтайском крае проголосовал каждый третий избиратель

В Алтайском крае проголосовал каждый третий избиратель - РИА Новости, 19.09.2021

В Алтайском крае проголосовал каждый третий избиратель

Более трети избирателей проголосовали в Алтайском крае к 15.00 (11.00 мск) с учетом двух предыдущих дней, сообщили журналистам в региональном избиркоме. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:45

2021-09-19T16:45

2021-09-19T16:45

выборы в государственную думу

политика

белокуриха

алейск

алтайский край

госдума рф

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БАРНАУЛ, 19 сен - РИА Новости. Более трети избирателей проголосовали в Алтайском крае к 15.00 (11.00 мск) с учетом двух предыдущих дней, сообщили журналистам в региональном избиркоме."Средняя явка избирателей, по состоянию на 15 часов, составляет 34,49%, проголосовало 615 259 человек", - заявили в пресс-службе избиркома.На выборах депутатов Госдумы в 2016 году явка в Алтайском крае составляла 40,77%.Голосование на думских и иных выборах проходит в этом году с 17 по 19 сентября. В Алтайском крае, кроме депутатов Госдумы, выбирают депутатов краевого заксобрания. Кроме того, в нескольких муниципалитетах проходят выборы в районные или городские собрания депутатов, в частности, в Каменском и Залесовском районах, городах Белокуриха и Алейск. Также в крае проходят довыборы в местные сельские советы. Работают 1793 избирательных участка, в списках избирателей - почти 1,793 миллиона человек.

белокуриха

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алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, белокуриха, алейск, алтайский край, госдума рф