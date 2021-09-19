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В Киеве на выборах в Госдуму проголосовали более сотни россиян
В Киеве на выборах в Госдуму проголосовали более сотни россиян - РИА Новости, 19.09.2021
В Киеве на выборах в Госдуму проголосовали более сотни россиян
Более сотни избирателей проголосовали на участке в посольстве РФ в Киеве, обстановка спокойная, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:26
2021-09-19T16:26
2021-09-19T17:40
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КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Более сотни избирателей проголосовали на участке в посольстве РФ в Киеве, обстановка спокойная, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.Участки для голосования на выборах в Госдуму открыты на Украине в посольстве в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове. Голосование продлится до 20.00 (совпадает с мск)."Все спокойно. Более сотни человек проголосовали. Один человек стоял с плакатом (перед посольством - ред.). Инцидентов не было", - сообщили в посольстве.Собеседник агентства уточнил, что активность избирателей находится в пределах ожидаемой. Данные по остальным участкам будут позже.Председатель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский заявил, что на этом голосовании участки были открыты в посольстве в Киеве и во всех консульствах.По его словам, голосующих немного, в среднем это несколько десятков человек.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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Обстановка возле избирательного участка в российском посольстве в Киеве
Голосование на выборах в Госдуму открылось на участке в российском посольстве в Киеве, обстановка у здания дипмиссии спокойная
2021-09-19T16:26
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PT0M22S
РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, киев, одесса, госдума рф, россия
16:26 19.09.2021 (обновлено: 17:40 19.09.2021)
В Киеве на выборах в Госдуму проголосовали более сотни россиян
Посольство: в Киеве на выборах в Госдуму проголосовали более сотни россиян
КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Более сотни избирателей проголосовали на участке в посольстве РФ в Киеве, обстановка спокойная, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
Участки для голосования на выборах в Госдуму открыты на Украине в посольстве в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове. Голосование продлится до 20.00 (совпадает с мск).
"Все спокойно. Более сотни человек проголосовали. Один человек стоял с плакатом (перед посольством - ред.). Инцидентов не было", - сообщили в посольстве.
Собеседник агентства уточнил, что активность избирателей находится в пределах ожидаемой. Данные по остальным участкам будут позже.
Председатель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский заявил, что на этом голосовании участки были открыты в посольстве в Киеве и во всех консульствах.
"Если на прошлых выборах не всегда открывались участки для голосования, то в этом открыты были участки для голосования и в посольстве в Киеве, и во всех консульствах", — сказал он на брифинге в Общественной палате.
По его словам, голосующих немного, в среднем это несколько десятков человек.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.