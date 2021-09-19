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В Киеве на выборах в Госдуму проголосовали более сотни россиян

В Киеве на выборах в Госдуму проголосовали более сотни россиян - РИА Новости, 19.09.2021

В Киеве на выборах в Госдуму проголосовали более сотни россиян

Более сотни избирателей проголосовали на участке в посольстве РФ в Киеве, обстановка спокойная, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 19.09.2021

2021-09-19T16:26

2021-09-19T16:26

2021-09-19T17:40

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КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Более сотни избирателей проголосовали на участке в посольстве РФ в Киеве, обстановка спокойная, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.Участки для голосования на выборах в Госдуму открыты на Украине в посольстве в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове. Голосование продлится до 20.00 (совпадает с мск)."Все спокойно. Более сотни человек проголосовали. Один человек стоял с плакатом (перед посольством - ред.). Инцидентов не было", - сообщили в посольстве.Собеседник агентства уточнил, что активность избирателей находится в пределах ожидаемой. Данные по остальным участкам будут позже.Председатель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский заявил, что на этом голосовании участки были открыты в посольстве в Киеве и во всех консульствах.По его словам, голосующих немного, в среднем это несколько десятков человек.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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Обстановка возле избирательного участка в российском посольстве в Киеве Голосование на выборах в Госдуму открылось на участке в российском посольстве в Киеве, обстановка у здания дипмиссии спокойная 2021-09-19T16:26 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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