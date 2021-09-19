Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210919/vybory-1750811384.html
В Киеве на выборах в Госдуму проголосовали более сотни россиян
В Киеве на выборах в Госдуму проголосовали более сотни россиян - РИА Новости, 19.09.2021
В Киеве на выборах в Госдуму проголосовали более сотни россиян
Более сотни избирателей проголосовали на участке в посольстве РФ в Киеве, обстановка спокойная, сообщили РИА Новости в диппредставительстве. РИА Новости, 19.09.2021
2021-09-19T16:26
2021-09-19T17:40
выборы в государственную думу
в мире
киев
одесса
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750792461_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_a595624c59949fa3cc0d7e279c4defd5.jpg
КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Более сотни избирателей проголосовали на участке в посольстве РФ в Киеве, обстановка спокойная, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.Участки для голосования на выборах в Госдуму открыты на Украине в посольстве в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове. Голосование продлится до 20.00 (совпадает с мск)."Все спокойно. Более сотни человек проголосовали. Один человек стоял с плакатом (перед посольством - ред.). Инцидентов не было", - сообщили в посольстве.Собеседник агентства уточнил, что активность избирателей находится в пределах ожидаемой. Данные по остальным участкам будут позже.Председатель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский заявил, что на этом голосовании участки были открыты в посольстве в Киеве и во всех консульствах.По его словам, голосующих немного, в среднем это несколько десятков человек.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
киев
одесса
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Обстановка возле избирательного участка в российском посольстве в Киеве
Голосование на выборах в Госдуму открылось на участке в российском посольстве в Киеве, обстановка у здания дипмиссии спокойная
2021-09-19T16:26
true
PT0M22S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750792461_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_c7371b0a0b9f06f89a0b0837db597687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, киев, одесса, госдума рф, россия
16:26 19.09.2021 (обновлено: 17:40 19.09.2021)
 
В Киеве на выборах в Госдуму проголосовали более сотни россиян

Посольство: в Киеве на выборах в Госдуму проголосовали более сотни россиян

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПодсчет голосов на избирательном участке №727 во Владивостоке
Подсчет голосов на избирательном участке №727 во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 сен – РИА Новости. Более сотни избирателей проголосовали на участке в посольстве РФ в Киеве, обстановка спокойная, сообщили РИА Новости в диппредставительстве.
Участки для голосования на выборах в Госдуму открыты на Украине в посольстве в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове. Голосование продлится до 20.00 (совпадает с мск).
"Все спокойно. Более сотни человек проголосовали. Один человек стоял с плакатом (перед посольством - ред.). Инцидентов не было", - сообщили в посольстве.
Собеседник агентства уточнил, что активность избирателей находится в пределах ожидаемой. Данные по остальным участкам будут позже.
Председатель постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский заявил, что на этом голосовании участки были открыты в посольстве в Киеве и во всех консульствах.
"Если на прошлых выборах не всегда открывались участки для голосования, то в этом открыты были участки для голосования и в посольстве в Киеве, и во всех консульствах", — сказал он на брифинге в Общественной палате.
По его словам, голосующих немного, в среднем это несколько десятков человек.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования проходит в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
Выборы в Государственную думуВ миреКиевОдессаГосдума РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Кац и Рыжков лидируют на довыборах в Мосгордуму
06:10"Единая Россия" победила на выборах в заксобрание Камчатки
06:04Турчак прокомментировал первые результаты выборов в Госдуму
06:00В Японии число пожилых людей достигло рекордных показателей
05:53Талибы приказали сидеть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях
05:48Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
05:33На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
05:29В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
05:20"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
05:16"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
05:03"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
04:55Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
04:45Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
04:40"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
04:38Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
04:37В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
04:34ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
04:32"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
04:22Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
04:19Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
Лента новостейМолния